Van'da otomobil baraja böyle uçtu!

Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan otomobilin Zernek Barajı’na uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen Furkan Özdemir’i arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.