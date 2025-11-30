Van'da otomobil baraja böyle uçtu!

Kategoriler
Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan otomobilin Zernek Barajı’na uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen Furkan Özdemir’i arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.