13°
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış arayışlarına ilişkin, bir tarafın hangi nedenle olursa olsun diğerine saldırmayacağına dair sarih taahhütler içeren anlaşmanın sağlanmasına dikkati çekerek, "Bu sayede bölgede 50, 60, hatta 70 yıl barış mümkün olabilir" dedi.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’yı ziyaret etti. Almanya merkezli bir yayın kuruluşuna açıklamalarda bulunan Fidan, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

tarafları büyük maliyete sürüklediğini ifade eden Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirli koşullar oluşması halinde ateşkes ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

MASANIN EN ÖNEMLİ UNSURU ABD'NİN GÜVENLİK GARANTİSİ

askerlerinin Ukrayna’da bulunmasına yönelik tartışmalar hatırlatılarak Kiev için gerekli güvenlik garantileri sorulan Bakan Fidan, uluslararası gözlemci güç ile NATO birliklerinin farklı olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, "Halihazırda tartışılan en önemli unsur, 5. maddeye benzer şekilde ABD’nin Ukrayna’ya vereceği güvenlik garantisidir" dedi.

Fidan, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmadan da ABD’nin bir saldırı durumunda yardım taahhüdü üstlenmesinin gündemde olduğunu; ayrıca Ukrayna ordusunun kapasitesinin de güvenlik mimarisinin önemli bir unsuru sayıldığını ifade etti.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

"BÖLGEDE 50-70 YILLIK İSTİKRAR SAĞLANABİLİR"

Rusya’ya duyulan güvensizlikle ilgili soruya cevap veren Bakan Fidan, barış anlaşmasının hiçbir tarafın kendi güvenlik önlemlerinden vazgeçmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Fidan, "Böyle bir anlaşma, bir tarafın hangi nedenle olursa olsun diğerine saldırmayacağına dair sarih taahhütler içermelidir. Bu sayede bölgede 50, 60, hatta 70 yıl barış mümkün olabilir" dedi.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

"KOMŞULARIMIZLA DOSTANE İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Rusya’nın Avrupa’ya yönelik hibrit saldırılarının hatırlatılması üzerine Fidan, Türkiye’nin ve Libya gibi birçok yerde Rusya ile karşı karşıya geldiğini belirtti.

Türkiye’nin komşularıyla sürekli gerilim içinde olmayı göze alamayacağını söyleyen Fidan, "Çıkarlarımız ihlal edildiğinde tepki gösteriyoruz. Ancak komşularımızla dostane ilişkileri sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

TÜRKİYE, AVRUPA GÜVENLİĞİNİ 3 BAŞLIĞA AYIRIYOR

Avrupa’nın güvenlik politikası alanında yeniden yapılanma sürecinde olduğunu belirten Fidan, "Avrupa’yla muhtemel senaryoları ve iş bölümünü ele alıyoruz. Üç husus önemlidir. Birincisi, Avrupa güvenlik yapısı. Bu yapı NATO yapılarına dayanmaktadır ve bence Avrupa devlet ve hükümet başkanları bunu bu şekilde sürdürmek istemektedir. İkincisi, savunma sanayii. Ukrayna savaşı bu sanayinin zayıf yönlerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa savunma sanayisinin geliştirilmesi için çok büyük bir bütçeden söz ediyoruz. Türkiye bu süreçlere katılmaya çalışıyor. Üçüncüsü ise, Amerikalıların Avrupa'nın güvenliğine ilişkin angajmanının geleceği ile ilgili senaryolar hakkında informel tartışmalar var" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

"TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA SİYASİ İRADENİN GERİ DÖNMESİ GEREKİYOR"

Türkiye-AB ilişkileri ve hukukun üstünlüğü konularına ilişkin eleştirilerle ilgili bir soruyu cevaplayan Bakan Fidan, AB sürecinin objektif kriterlere dayandığını, fasıllar açılmadan ilerleme değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Bizim için önemlisi, Avrupa’da Türkiye’nin üyeliğine yönelik siyasi iradenin geri dönmesidir. AB adım atmalıdır" diye konuştu.

Bakan Fidan'dan Almanya'da AB'ye net mesaj: "Adım atma sırası sizde"

"SURİYE'DEKİ TABLO DÖNÜŞLERİ ARTIRACAKTIR"

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinden sonraki süreci değerlendiren Fidan, ülkenin yavaş yavaş toparlandığını ve son bir yılda Türkiye’den Suriye’ye yaklaşık 500 bin kişinin döndüğüne dikkati çekti.

Fidan, "Durum bir-iki yıl olumlu seyretmeye devam ederse, ekonomik fırsatlar da oluşacağından dönüşlerin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Sürece yönelik en büyük riskin İsrail olduğunu söyleyen Fidan, "Güvenlik endişelerini iletmelerini söylüyoruz ancak saldırılar farklı bir mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

