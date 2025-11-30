Menü Kapat
Yiyen doktora gitmiyor: 1 tepsisi bin lira! Ustası lezzet sırrını da paylaştı

Kasım 30, 2025 14:28
1
Yiyen doktora gitmiyor: 1 tepsisi bin lira! Ustası lezzet sırrını da paylaştı

Gaziantep'te vazgeçilmez kış lezzetlerinden olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan soğan kebabı, havaların soğumasıyla ilgi görmeye başladı. Kış aylarında soğan kebabı hem lezzeti hem 'doğal antibiyotik' etkisiyle tercih ediliyor. İşte şifa ve lezzet deposu yemeğin tüm detayları..

2

Gaziantep'in eşsiz kış lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, lezzetinin yanı sıra kış aylarında doğal antibiyotik olduğu ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

3

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR 

Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen soğan kebabı, vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor.

4

Özellikle gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğan, baharat, kuzu eti ve nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında Gaziantepli vatandaşların gözdesi oluyor.

5

Soğan kebabının faydası ve fiyatı hakkında bilgi veren işletmeci Şükrü Savun, "Soğan kebabı geçmişten bugüne her kış mutlaka yapılan bir yemektir. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır" dedi.

6

Soğan kebabının Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen işletme sahibi Şükrü Savun, "Soğan kebabı, Gaziantep'te sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar devam eden, özellikle kış aylarında yapılan bir tepsi kebabıdır. Küçük soğanlarla hazırlanır ve Antep'e özgü bir kış yemeği olarak bilinir. Hatta bazı ustalar soğanın acılığını almak için ayva da ekler. Biz de bu kebap için özel bir baharat karışımı hazırlarız. Gaziantep'te kasapların kendilerine özgü sos hazırlama geleneği vardır. 

7

MALİYETİ BİN TL

Kebapta hayvanın boşluk kısmından alınan et kullanılır. Soğan, et ve özel bir sosla hazırlanır. Ayva eklenmesi ise yemeğin ekşiliğini dengeler ve soğanın acısını hafifletir. Gaziantep'te ustalarımızdan gördüğümüz kadarıyla soğan kebabı geçmişten bugüne her kış mutlaka yapılan bir yemektir. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır" dedi.

8

Soğan kebabını sık tükettiğini söyleyen vatandaş Murat Doğan, "Soğan kebabı, Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez yemeklerindendir. Hemen hemen her evde haftada iki kez pişirilir ve misafirlere ikram edilir. Ekşili ve meşhur bir yemektir. Gaziantep mutfağının ayırt edici tatlarından biridir. Kış aylarında soğan kebabı hem lezzeti hem 'doğal antibiyotik' etkisiyle tercih edilir. Sıcak tutar, doyurucudur. Yazın soğan kebabı yapılmaz, soğan yazın tat vermez. Bu yüzden yaz aylarında patlıcan kebabı, kış aylarında ise soğan kebabı tercih edilir" diye konuştu.

