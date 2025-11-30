Yiyen doktora gitmiyor: 1 tepsisi bin lira! Ustası lezzet sırrını da paylaştı

Soğan kebabının Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen işletme sahibi Şükrü Savun, "Soğan kebabı, Gaziantep'te sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar devam eden, özellikle kış aylarında yapılan bir tepsi kebabıdır. Küçük soğanlarla hazırlanır ve Antep'e özgü bir kış yemeği olarak bilinir. Hatta bazı ustalar soğanın acılığını almak için ayva da ekler. Biz de bu kebap için özel bir baharat karışımı hazırlarız. Gaziantep'te kasapların kendilerine özgü sos hazırlama geleneği vardır.