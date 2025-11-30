Menü Kapat
13°
Dünya
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak! Bakan Fidan duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını ifade etti.

Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak! Bakan Fidan duyurdu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
14:44
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
14:51

Hakan Fidan, 'ın başkenti Tahran’da, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile heyetlerarası toplantıda bir araya geldi. Fidan İranlı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını söyledi.

Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak! Bakan Fidan duyurdu

"İSRAİL BÜYÜK BİR TEHDİT"

'e tepki gösteren Bakan Fidan, "İsrail'in bölgesel yayılmacılığı büyük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi.

Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak! Bakan Fidan duyurdu

"BÜYÜK BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Fidan, "- barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları, çabaları destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz" dedi.

