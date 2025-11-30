İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylışan tahminlere göre bu hafta Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde kuvvetli yağmur yağışı bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülmeye başlandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı konusunda yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşlar tarafından ise İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre Aralık ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'a kar yağışının en erken 2026 Ocak ayının ilk haftasında görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük İstanbul hava durumu raporuna göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava yağmurlu olacak. Daha sonrasında ise yağmurlu hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

5 Aralık 2025 Cuma gününe kadar parçalı hava etkisini gösterecek. 5 Aralık Cuma günü ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Hafta içerisinde hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek ise 18 derece olacağı tahmin ediliyor.