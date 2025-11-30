Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da gündeme geldi. Vatandaşlra tarafından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılıyor. Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağacağı tarihi duyurdu.

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı
Haber Merkezi
30.11.2025
30.11.2025
Genel Müdürlüğü () tarafından paylışan tahminlere göre bu hafta Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde kuvvetli yağışı bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ise görülmeye başlandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı konusunda yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşlar tarafından ise İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre Aralık ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'a kar yağışının en erken 2026 Ocak ayının ilk haftasında görülmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük raporuna göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava yağmurlu olacak. Daha sonrasında ise yağmurlu hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

5 Aralık 2025 Cuma gününe kadar parçalı hava etkisini gösterecek. 5 Aralık Cuma günü ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Hafta içerisinde hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek ise 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

