Fatih Karagümrük Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Kartal deplasmanda güldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 aldı.
Siyah-beyazlılar, 41. dakikada Jota Silva'nın attığı golle öne geçti. Asisti yapan oyuncu Cerny oldu.
Cengiz Ünder, 58. dakikada kullandığı penaltıda Fatih Karagümrük kalecisi Grbic'e takıldı.
Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada El Bilal Toure'den geldi. Gol pasını Cengiz Ünder sağladı.
Demir Ege Tıknaz'ın 90+3. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Bu kararla birlikte Beşiktaş'ın puanı 24'e çıktı.
Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karagümrük ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.