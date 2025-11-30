Antalyaspor Göztepe maç skoru! 4 dakikada maçın seyri değişti

Antalyaspor ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bir araya geldi.

Antalya'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 aldı.

İzmir temsilcisine zaferi getiren golleri; 48. dakikada Taha Altıkardeş ve 52. dakikada Juan attı.

Ev sahibi ekibin ise tek golü 40. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Bu neticenin ardından galibiyet özlemi 3 maça çıkan Antalyaspor, 14 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 26 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor evinde Alanyaspor'u, Göztepe ise Trabzonspor'u konuk edecek.