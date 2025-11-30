West Ham United Liverpool maç sonucu kaç kaç? İşi ikinci yarıda bitirdi

Kategoriler
Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United ile Liverpool yüz yüze geldi.
Son 3 maçını yitiren son şampiyon Liverpool, Londra deplasmanında 2-0 galip gelerek kötü gidişatı sonlandırdı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle biten maçta Liverpool 60’ta Alexander Isak’ın golüyle öne geçti.
Newcastle United’dan 125 milyon sterline alınan İsveçli forvet Alexander Isak, Liverpool formasıyla ilk golünü 6. Premier Lig müsabakasında attı.
Kırmızılar'ın 2. golü ise ilk golün asistini yapan Cody Gakpo’dan (dk. 90) geldi.
Liverpool bu kritik zaferle puanını 21’e yükselterek rahat bir nefes aldı.
Yeni çalıştırıcısı Nuno Esprito Santo yönetiminde son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan West Ham United bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı.