Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için resmi açıklama!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında, Atletico Madrid ile Real Oviedo sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth; iki gol atıp maçı kazandırırken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de yıldız forvetin son durumuna dair net bir mesaj verdi.

FENERBAHÇE'YE ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Diego Simeone, Fenerbahçe ile anılan ve ayrılık haberleriyle de gündeme gelen Norveçli için; "Alexander Sörloth'a bakış açım, onun bizim için çok önemli olduğu yönünde. Sörloth, başka hiçbir oyuncunun bize sunamadığı özelliklere sahip. Onun bu formuna ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ALEXANDER SORLOTH HENÜZ RİTMİNİ BULAMADI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Alexander Sörloth, 4 kez fileleri havalandırdı.