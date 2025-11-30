Menü Kapat
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 19:05

İspanya La Liga'nın 14. haftasında, Atletico Madrid ile Real Oviedo sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth; iki gol atıp maçı kazandırırken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de yıldız forvetin son durumuna dair net bir mesaj verdi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için resmi açıklama!

FENERBAHÇE'YE ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Diego Simeone, Fenerbahçe ile anılan ve ayrılık haberleriyle de gündeme gelen Norveçli için; "Alexander Sörloth'a bakış açım, onun bizim için çok önemli olduğu yönünde. Sörloth, başka hiçbir oyuncunun bize sunamadığı özelliklere sahip. Onun bu formuna ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için resmi açıklama!

ALEXANDER SORLOTH HENÜZ RİTMİNİ BULAMADI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Alexander Sörloth, 4 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için resmi açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE BAŞKA FORVET VAR MI?
Sarı lacivertliler, Artem Dovbyk gibi birkaç pivot forvet ile de ilgileniyor.
