Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Felix Uduokhai kararı geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Felix Uduokhai ile yolların ayrılmasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 18:14

yönetimindeki 'ta de kesik yedi. Halihazırdaki Beşiktaş kadrosunda çoğu isimden memnun olmayan Sergen Yalçın, Felix Uduokhai için Ocak ayını işaret etti.

Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN FELIX UDUOKHAI KARARI

Beşiktaş'ı bu sezon özelinde en iyi noktaya taşımak isteyen Sergen Yalçın, bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapıyor! Şu andaki kadronun genel potansiyelinden memnun olmayan Sergen Yalçın, an itibarıyla Felix Uduokhai'nin de biletini kesti. Esasen ise 28 yaşındaki Alman savunmacının, ara döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

BEŞİKTAŞ'TAN BUNDESLIGA'YA FELIX UDUOKHAI TRANSFERİ

Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Felix Uduokhai'ye, Almanya'dan talipler çıktı. İlave olarak da menajerlik sürecinin başladığı dönemde, en kötü senaryo olarak deneyimli savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

FELIX UDUOKHAI VE BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sergen Yalçın'dan geçer not alamayan Felix Uduokhai, şu ana kadar Beşiktaş ile 47 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Siyah beyazlılar, 167.8 milyon Euroluk yatırıma sahip.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!
Fenerbahçe ile Galatasaray 404. randevuda! Son 10 maçta dikkat çeken detay
ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#felix uduokhai
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.