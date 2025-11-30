Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Felix Uduokhai de kesik yedi. Halihazırdaki Beşiktaş kadrosunda çoğu isimden memnun olmayan Sergen Yalçın, Felix Uduokhai için Ocak ayını işaret etti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN FELIX UDUOKHAI KARARI

Beşiktaş'ı bu sezon özelinde en iyi noktaya taşımak isteyen Sergen Yalçın, bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapıyor! Şu andaki kadronun genel potansiyelinden memnun olmayan Sergen Yalçın, an itibarıyla Felix Uduokhai'nin de biletini kesti. Esasen ise 28 yaşındaki Alman savunmacının, ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN BUNDESLIGA'YA FELIX UDUOKHAI TRANSFERİ

Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Felix Uduokhai'ye, Almanya'dan talipler çıktı. İlave olarak da menajerlik sürecinin başladığı dönemde, en kötü senaryo olarak deneyimli savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması bekleniyor.

FELIX UDUOKHAI VE BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sergen Yalçın'dan geçer not alamayan Felix Uduokhai, şu ana kadar Beşiktaş ile 47 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.