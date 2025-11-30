Menü Kapat
Dünya
 Berkay Alptekin

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde görülen yolsuzluk soruşturması devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderdi. Katliamcı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi:
30.11.2025
30.11.2025
saat ikonu 17:45

Başbakanı hakkında 6 yıldır devam eden , ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin davalar, ülke siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilettiği mektupta, hakkındaki suçlamalar için af talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

Netanyahu mektubunda, "Son yıllarda, ulusun farklı kesimleri arasında ve devletin çeşitli organları arasında gerilimler ve anlaşmazlıklar arttı. Kendi davamda yürütülen sürecinin çatışmaların odak noktası haline geldiğinin farkındayım. Tüm bu gelişmelerin sonuçlarını anlayarak geniş bir kamusal ve etik sorumluluk taşıyorum. Bu nedenle, kişisel çıkarım davayı sürdürmek ve tam aklanmaya kadar masumiyetimi kanıtlamak olsa da, kamu yararının başka bir şey gerektirdiğine inanıyorum" dedi.

Ülkede uzlaşıyı sağlamaya yönelik bir sorumluluk taşıdığını belirten Netanyahu, davanın kapatılmasının siyasi tansiyonu düşüreceğini ileri sürerek, "İsrail’in şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve diplomatik fırsatlar dikkate alındığında, ayrılıkları gidermek, halk arasında birlik sağlamak ve devlet kurumlarına duyulan güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım. Bunu devletin diğer organlarından da bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN DAVAYI İLERİ SÜRDÜ

Netanyahu, mektuba dair yayımladığı videolu açıklamada, 6 yıldır devam eden yolsuzluk davasının sonlandırılmasının İsrail’in ulusal çıkarına hizmet edeceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Hakkımdaki soruşturmaların başlamasından bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Bu konulardaki yargılama yaklaşık 6 yıldır sürüyor ve daha birçok yıl devam etmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Kendi çıkarının tüm suçlamalardan aklanana kadar hukuki süreci tamamlamak olduğunu söyleyen Netanyahu, "Güvenlik, diplomatik gerçeklik ve ulusal çıkar başka bir şey gerektiriyor. İsrail büyük meydan okumalarla karşı karşıya, aynı zamanda büyük fırsatlarla da. Bu tehditleri bertaraf etmek ve fırsatları değerlendirmek için ulusal birlik gerekiyor" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

Binyamin Netanyahu, davanın devam etmesinin "İsrail’i içeriden parçaladığını, bölünmelere yol açtığını ve uçurumları derinleştirdiğini" ileri sürerek, "Ben ve ülkedeki birçok kişi, davanın derhal sona ermesinin tansiyonu büyük ölçüde düşürmeye ve geniş bir uzlaşıyı teşvik etmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.

Netanyahu, yargıçlar tarafından son dönemde haftada 3 kez ifade vermesinin istenmesinin bu talebi öne alma kararında etkili olduğunu söyledi.

"HERKESİN BU ADIMI DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Herzog’a gönderdiği af talebi çağrısının da mektup yazmasında etkili olduğunu kaydeden Netanyahu, "Başkan Trump, davanın derhal sona erdirilmesini istedi; böylece onunla birlikte İsrail ve ABD’nin paylaştığı hayati çıkarları çok daha güçlü bir şekilde ilerletebilecektik. Bu fırsat penceresi bir daha geri gelmeyebilir. Demokratik seçimlerde defalarca seçildim ve İsrail’in başbakanı olarak görev yapmaya devam etmem için güveninizi aldım. Bu nedenlerle, avukatlarım bugün başkana bir af talebi sundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

NETANYAHU 5 YILDIR YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

TRUMP AF TALEP ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu kastederek, "Bu adam, işte tam burada duran adam, iyi bir adam. Şuradaki iki adamlar (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Meclis Başkanı Ohana) da iyi adamlar. Aklıma bir fikir geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, ona niçin af sağlamıyorsunuz? Ona af sağlayın" diye konuşmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu mektup yazıp af diledi: "Herkesin desteklemesini istiyorum"

TRUMP'TAN HERZOG'A MEKTUP

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım’da ABD Başkanı Trump’ın kendisine bir mektup yazarak Netanyahu için af talebinde bulunduğunu açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Trump mektubunda, "En az 3 bin yıldır aranan barışı birlikte güvence altına aldığımız bu tarihi günlerde size yazmak benim için bir onurdur. Müthiş ve kararlı bir savaş zamanı başbakanı olan ve son olarak İsrail'i barışa taşıyan Binyamin Netanyahu'yu tamamen affetmeniz için size çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

