12°
Dünya
Avatar
Editor
 24.11.2025

Netanyahu'dan Lübnan'a açık tehdit: Saldırılara devam edeceğiz, Hizbullah liderini öldürdük

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidini yineledi. Dün Beyrut'ta düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini doğruladı ve Hizbullah'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu'dan Lübnan'a açık tehdit: Saldırılara devam edeceğiz, Hizbullah liderini öldürdük
Başbakanı Netanyahu, Beyrut'a dün düzenlenen ve tarafından da doğrulanan saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini söyledi. Başbakan, hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmediğini de iddia etti.

Netanyahu'dan Lübnan'a açık tehdit: Saldırılara devam edeceğiz, Hizbullah liderini öldürdük

ATEŞKES İHLALLERİ VE İŞGAL SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Pazar günü ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkese yönelik binlerce kez ihlal yaptığı bildirildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 331 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 8 Ekim 2023'ten sonra Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ateşkesi ihlal eden İsrail saldırılarında 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında 331 kişi hayatını kaybederken, 945 kişi yaralandı.

İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!
