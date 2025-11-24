Netanyahu'dan Lübnan'a açık tehdit: Saldırılara devam edeceğiz, Hizbullah liderini öldürdük

Kategoriler
İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'a dün düzenlenen ve Hizbullah tarafından da doğrulanan saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini söyledi. Başbakan, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmediğini de iddia etti.
İsrail ordusunun Pazar günü ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkese yönelik binlerce kez ihlal yaptığı bildirildi.
İsrail, 8 Ekim 2023'ten sonra Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ateşkesi ihlal eden İsrail saldırılarında 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında 331 kişi hayatını kaybederken, 945 kişi yaralandı.