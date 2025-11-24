İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şaban, İsrail yönetiminin Tubas'ın kuzeyinden Kuzey Ağvar'a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz uzanacak bir yol inşaatı için 9 ayrı yönerge çıkardığını dile getirdi.

TARIM VE HAYVANCILIK ALANLARINA ERİŞİM ENGELLENECEK

Şaban, bu yolun inşa edilmesiyle birlikte, bölge vatandaşlarının tarım yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları on binlerce dönümlük arazilere ulaşmalarının tamamen engelleneceğini vurguladı. El konulan arazinin sadece dar bir şerit olmadığı, coğrafyanın yeniden şekillendirilmesine olanak tanıyan geniş bir kuşak olduğu belirtildi.

FİLİSTİN'İN COĞRAFİ BAĞLANTISI KESİLİYOR

Filistinli yetkili Şaban, yolun uzunluğunun, bu durumun bir kısa vadeli taktik olmadığını, aksine Kuzey Ağvar'ı işgal altındaki iç kesimlere bağlayan yeni bir hareket ekseni oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Yetkili, bu stratejik koridorun asıl amacının Tubas, Tamun ve Tayasir'i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmek olduğunu ifade etti.