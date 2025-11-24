Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile Kuzey Ağvar bölgesi arasında kalan 1042 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi. Filistinli yetkililer, bu adımın kısa vadeli değil, coğrafi bağlantıyı kesmeyi amaçlayan stratejik bir koridor inşa etme planının parçası olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 00:53

haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şaban, yönetiminin Tubas'ın kuzeyinden Kuzey Ağvar'a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz uzanacak bir yol inşaatı için 9 ayrı yönerge çıkardığını dile getirdi.

İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!

TARIM VE HAYVANCILIK ALANLARINA ERİŞİM ENGELLENECEK

Şaban, bu yolun inşa edilmesiyle birlikte, bölge vatandaşlarının yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları on binlerce dönümlük arazilere ulaşmalarının tamamen engelleneceğini vurguladı. El konulan arazinin sadece dar bir şerit olmadığı, coğrafyanın yeniden şekillendirilmesine olanak tanıyan geniş bir kuşak olduğu belirtildi.

İsrail, Filistin'de 1042 dönüm araziye el koydu: Yeni stratejik koridor planı!

FİLİSTİN'İN COĞRAFİ BAĞLANTISI KESİLİYOR

Filistinli yetkili Şaban, yolun uzunluğunun, bu durumun bir kısa vadeli taktik olmadığını, aksine Kuzey Ağvar'ı işgal altındaki iç kesimlere bağlayan yeni bir hareket ekseni oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Yetkili, bu stratejik koridorun asıl amacının Tubas, Tamun ve Tayasir'i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmek olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Güney Afrika'nın İsrail hamlesine tam destek! Bakan Tunç: 'Kanları yerde kalmayacak'
ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir
Bağımsız Filistin korkusu İsrail'i sardı: ABD'nin taslağına itiraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek
ABD basınından İsrail'i kızdıracak yorum: Trump Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
İsrail ABD'ye Türkiye konusunda direniyor: 'Türk askerleri olmayacak'
ETİKETLER
#İsrail
#tarım
#filistin
#hayvancılık
#Ayrım Duvarı
#Yahudi Yerleşim Birimleri
#Tubas
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.