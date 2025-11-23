Menü Kapat
15°
Türkiye'den Güney Afrika'nın İsrail hamlesine tam destek! Bakan Tunç: 'Kanları yerde kalmayacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika Adalet Bakanı ile görüşmesinde İsrail soykırımına karşı Güney Afrika'nın başlattığı hukuk mücadelesine vurgu yaptı. Türkiye'nin davaya müdahillik talebini hatırlatan Tunç bu süreçte Gazze halkı için sonuna kadar gidileceğini söyledi.

Türkiye'den Güney Afrika'nın İsrail hamlesine tam destek! Bakan Tunç: 'Kanları yerde kalmayacak'
23.11.2025
23.11.2025
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile görüşmesinde, Güney Afrika’nın ’e yönelik ’nda (UAD) açtığı soykırım davasını sonuna kadar destekleyeceğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2. Uluslararası Adalet Konferansı’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da temaslarına devam ediyor.

Bakan Tunç, görüşmede ’nin Güney Afrika ile ilişkilerinin karşılıklı anlayış, iş birliği, ortak değerler ve ortak yerel temelinde geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Ülkeler arasında adli alandaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi niyetini taşıdıklarını, Güney Afrika’nın Türkiye açısından önemli bir dost ülke olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, Güney Afrika’nın özellikle ile ilgili duyarlılığına dikkati çekti. Bakan Tunç, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına Türkiye’nin müdahil olma talebini ilettiklerini hatırlatarak, bu sürecin halkı için taşıdığı önemi vurguladı.

Türkiye'den Güney Afrika'nın İsrail hamlesine tam destek! Bakan Tunç: 'Kanları yerde kalmayacak'

"TÜRKİYE SONUNA KADAR DESTEKLEYECEK"


Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılara dikkat çeken Bakan Tunç, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işlenmiştir. İki yıllık süre içerisinde 70 bin insan öldürülmüş, şehit edilmiştir. 20 binden fazla çocuk, yine bir o kadar kadın maalesef İsrail'in soykırımı nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. İsrail'in Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başlattığı davayı takdirle karşıladık. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararlarına uymaması ve bu konuda kararların yaptırımsız kalması uluslararası hukuka olan güveni maalesef zedelemektedir. İsrailli soykırımcıların mutlaka adalet önünde hesap vermeleri, işledikleri bu suçun karşılığını mutlaka görmeleri gerekiyor. Bu konuda Güney Afrika'nın açmış olduğu davaya katılma talebiyle, davayı daha da güçlendirmek ve sonuna kadar takip etme kararlılığımızı sürdüreceğiz ve sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.

"ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN, KADINLARIN KANI YERDE KALMAMALI"


Bakan Tunç, İsrail’in Gazze’de yaptıklarına karşı mahkum edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail devletinin Uluslararası Adalet Divanı'nda mahkum edilmesi hepimizin ortak dileği. O öldürülen çocukların, kadınların kanlarının yerde kalmaması gerekir. Uluslararası hukuk bunu gerektirir" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika’nın Filistin konusundaki tutumuna yönelik takdir ve teşekkürlerini birçok uluslararası platformda dile getirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte adaletin ve insan haklarının tesisi yönündeki kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her zaman uluslararası hukukun işletilmesi ve insan haklarının savunulması konusunda kararlı bir irade ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

