Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ekrem İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin 'İmamoğlu davası TRT'de yayımlansın' çıkışı hakkında konuşan Tunç, "183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla ilgili de konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Bahçeli'nin 'İmamoğlu'nun yargılandığı dava TRT'de yayımlansın' çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya kendim giderim" sözleri hakkında da konuştu.

"KARAR YETKİSİ KOMİSYONDA"

Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışına "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz." dedi.

DURUŞMALAR CANLI YAYINLANACAK MI?

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli resti çekti! "Gerekirse İmralı'ya ben giderim"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.