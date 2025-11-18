ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 uçak ve bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapmasından önce müjdeyi verdi. Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının yapılacağını söyledi. Bu haber İsrail'de büyük bir endişeye neden oldu.

İSRAİL'İN ENDİŞESİ RAPORLARA YANSIDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suudi Arabistan'a F-35 satışının gerçekleşmesiyle beraber bölgedeki hava üstünlüğünü kaybedebilir. İsrail'in endişesinin raporlara da yansıdığı ortaya çıktı.

İsrail basınından Ynet, Hava Kuvvetleri'ne ait bir raporu paylaştı. Raporda, İsrail'in Adir filosuyla gerçekleştirilen uzun menzilli operasyonların bu ayrıcalığa dayandığını ve İsrail sınırlarından uzakta gizli görevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kıldığı belirtiliyor. Eğer Suudi Arabistan, savaş uçaklarını teslim alır ve konuşlandırırsa İsrail'in operasyonel avantajı tehlikeye düşecek.

Ayrıca haberde, Riyad’ın Lockheed Martin’den F-35 filoları satın alması durumunda anlaşmanın kritik üretim hatlarını meşgul edebileceği, İsrail’in siparişlerini geciktirebileceği ve Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon planlarını aksatabileceği uyarısı yer alıyor.

ORTA DOĞU'DA ASKERİ DENGE DEĞİŞEBİLİR

İngiliz haber ajansı Reuters ise Suudi Arabistan'a F-35 satışının Orta Doğu'daki askeri dengeyi değiştirebilecek düzeyde olduğunu, ABD'nin İsrail'in 'nitelikli askeri üstünlüğünü' koruma tanımını sınayabileceğini ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.