Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satışını onayladı, İsrail'i büyük bir panik kapladı. İsrail, Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının ardından bölgedeki hava üstünlüğünün zayıflayacak olmasının endişesini yaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 11:28

ABD Başkanı , Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 uçak ve bin yetkili ile 'a çıkarma yapmasından önce müjdeyi verdi. Trump, Suudi Arabistan'a savaş uçaklarının satışının yapılacağını söyledi. Bu haber 'de büyük bir endişeye neden oldu.

ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir

İSRAİL'İN ENDİŞESİ RAPORLARA YANSIDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suudi Arabistan'a F-35 satışının gerçekleşmesiyle beraber bölgedeki hava üstünlüğünü kaybedebilir. İsrail'in endişesinin raporlara da yansıdığı ortaya çıktı.

ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir

İsrail basınından Ynet, Hava Kuvvetleri'ne ait bir raporu paylaştı. Raporda, İsrail'in Adir filosuyla gerçekleştirilen uzun menzilli operasyonların bu ayrıcalığa dayandığını ve İsrail sınırlarından uzakta gizli görevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kıldığı belirtiliyor. Eğer Suudi Arabistan, savaş uçaklarını teslim alır ve konuşlandırırsa İsrail'in operasyonel avantajı tehlikeye düşecek.

Ayrıca haberde, Riyad’ın Lockheed Martin’den F-35 filoları satın alması durumunda anlaşmanın kritik üretim hatlarını meşgul edebileceği, İsrail’in siparişlerini geciktirebileceği ve Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon planlarını aksatabileceği uyarısı yer alıyor.

ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı İsrail'i paniğe sürükledi: Orta Doğu'da dengeler değişebilir

ORTA DOĞU'DA ASKERİ DENGE DEĞİŞEBİLİR

İngiliz haber ajansı Reuters ise Suudi Arabistan'a F-35 satışının 'daki askeri dengeyi değiştirebilecek düzeyde olduğunu, ABD'nin İsrail'in 'nitelikli askeri üstünlüğünü' koruma tanımını sınayabileceğini ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın
Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#suudi arabistan
#f-35
#orta doğu
#Beyaz Saray
#Askeri Denge
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.