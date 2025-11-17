Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaların ortaya çıkması fırtınalar estirdi. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik çeşitli iddialar yeniden alevlendi. Trump, Demokratların bu konunun üzerine gitmesine sinirlenince resti çekti.

''RADİKAL SOLCU DELİLERİN UYDURMASI''

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ''Saklayacak hiçbir şeyimiz yok'' diyerek Cumhuriyetçilere şu çağrıyı yaptı:

''Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de 'kapanma' konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra Demokratların dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan artık vazgeçme zamanı geldi."

''TÜM BELGELERİN AÇIKLANMASI İÇİN OY KULLANIN''

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması için oy kullanması gerektiğini vurgulayan Trump, "Demokratların elinde bir şey olsaydı seçimlerde biz ezici bir zafer elde etmeden önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri 'kullanılıyor' ve bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

''BAZI DEMOKRATLARIN EPSTEIN İLE İLİŞKİLERİ İNCELENİYOR''

Trump, Adalet Bakanlığının "Epstein" ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilişkilerini inceliyor ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek umursadığım şey, Cumhuriyetçilerin asıl meseleye yani ekonomiye, 'uygun fiyat' (Burada büyük bir zafer kazanıyoruz), enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkı için fiyatları düşürme, tarihi vergi indirimleri sağlama, Amerika'ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekme (rekor), ordumuzu yeniden inşa etme, sınırlarımızı güvence altına alma, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son verme ve çok daha fazlasına dönmesi."

Öte yandan, ABD basınına göre Temsilciler Meclisinin bu hafta Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.