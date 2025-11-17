Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein konusunda Demokratlara resti çekti. Cumhuriyetçilere çağrı yapan Trump, Epstein ile ilgili tüm belgelerin paylaşılması için oy kullanılması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:49

'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder 'e ait e-postaların ortaya çıkması fırtınalar estirdi. ABD Başkanı 'a yönelik çeşitli iddialar yeniden alevlendi. Trump, Demokratların bu konunun üzerine gitmesine sinirlenince resti çekti.

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

''RADİKAL SOLCU DELİLERİN UYDURMASI''

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ''Saklayacak hiçbir şeyimiz yok'' diyerek Cumhuriyetçilere şu çağrıyı yaptı:

''Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de 'kapanma' konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra Demokratların dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan artık vazgeçme zamanı geldi."

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

''TÜM BELGELERİN AÇIKLANMASI İÇİN OY KULLANIN''

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması için oy kullanması gerektiğini vurgulayan Trump, "Demokratların elinde bir şey olsaydı seçimlerde biz ezici bir zafer elde etmeden önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri 'kullanılıyor' ve bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

''BAZI DEMOKRATLARIN EPSTEIN İLE İLİŞKİLERİ İNCELENİYOR''

Trump, Adalet Bakanlığının "Epstein" ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilişkilerini inceliyor ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek umursadığım şey, Cumhuriyetçilerin asıl meseleye yani ekonomiye, 'uygun fiyat' (Burada büyük bir zafer kazanıyoruz), enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkı için fiyatları düşürme, tarihi vergi indirimleri sağlama, Amerika'ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekme (rekor), ordumuzu yeniden inşa etme, sınırlarımızı güvence altına alma, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son verme ve çok daha fazlasına dönmesi."

Öte yandan, ABD basınına göre Temsilciler Meclisinin bu hafta Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein'den İngiliz Kraliyet Ailesi'ne akan paralar e-postalarla ortaya çıktı
'Trump'tan Epstein'a cinsel içerikli mesaj' iddiası! İlk kez açıklama yaptı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#fuhuş
#jeffrey epstein
#Cinsel İstismara Karşı
#Gizli Dosya
#Demokratik Parazit Sistema
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.