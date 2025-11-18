Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlik sırasında Venezuela'ya kara harekatına dair açıklamalarda bulundu. Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşebileceklerini de söyleyen Trump'a cevap ise gecikmedi.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkanı , ile yaşanan gerginliğe değindi. Trump, Venezuela’ya kara birlikleri göndermeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya, "Bu ihtimali göz ardı etmiyorum. Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum" cevabını verdi.

Venezuela konusuna dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, "Onlar hapishanelerden yüzbinlerce insanı ülkemize saldılar. Kimse bunu buradaki genç bayandan (İç Bakanı Kristi Noem) daha iyi bilemez" diye konuştu.

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

''VENEZUELA'YI YÖNETENLERDEN HOŞLANMIYORUM''

Venezuela’nın birçoğu hapishanedeki suçlular olmak üzere ABD’ye birçok yasadışı göçmen gönderdiği iddiasını yineleyen Trump, "Venezuela’yı yöneten kişilerden hoşlandığım söylenemez. Halkı seviyorum ama (Venezuela yöneticilerinin) bu ülkeye yaptıkları şey ve Joe Biden ve Demokratların bu ülkeye yaptıkları asla unutulamaz" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna ise Trump, "Evet, muhtemelen onunla konuşurdum. Evet, çünkü herkesle konuştum" cevabını verdi.

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

''ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERDİ''

Trump, "’nun, onunla yapacağınız olası görüşmede sizin desteğinizle görevde kalabileceğini hissettirecek bir şey söylemesi ya da yapması mümkün mü? Kabul edilebilir olabilecek herhangi bir ifade?" şeklindeki soru üzerine ise, "Bunu söylemesi zor, zira bu soru çetrefilli bir soru. Sorunun kasıtlı olarak zorlaştırıldığını kastetmiyorum. Ama, Maduro başta uyuşturucu ve sonrasında diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında ülkemize büyük zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Maduro yönetimindeki Venezuela’nın ABD’ye diğer tüm ülkelerden daha fazla zarar verdiğini iddia eden Trump, "Mahkûmların serbest bırakılması meselesi de dahil. (Maduro) ABD’ye iyi davranmadı. Ne olacağını göreceğiz. Belirli bir süre içinde kendisiyle konuşacağım" dedi.

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

MADURO'DAN TRUMP'A CEVAP GECİKMEDİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmeye ilişkin, "Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak." ifadesini kullandı.

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

''KONUŞMAK İSTERSE BURADAYIZ''

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır. Sözünün arkasında duran, dürüst bir halkla karşılaşacaktır. Ancak 50 bin askerle yıkıcı bir planla gelen herkes, tüm şehirde bir savaşla karşı karşıya kalır."

Trump'a İngilizce "barış" çağrısında bulunan Maduro, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezuela'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' (Barışa evet, savaşa hayır. Asla savaş yok)'' dedi.

Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı açıklaması! Maduro'dan cevap gecikmedi

''HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ''

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunması halinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ereceğini vurgulayarak, "Bu, onun liderliğinin ve isminin siyasi olarak sonu olur. Onu kışkırtıyorlar, kışkırtıyorlar ve provoke ediyorlar." diye konuştu.

ABD'nin ülkesini hedef alan muhtemel bir askeri müdahalesini göz ardı etmediklerini dile getiren Maduro, askeri birliklerin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

