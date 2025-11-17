Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ölümcül askeri güç Karayipler'de! Trump talimatı verdi: Güney Mızrağı Operasyonu'na katıldı

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosu, Karayip Denizi'ne ulaştı. Filonun, ABD lideri Donald Trump'ın Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine yönelik 'Güney Mızrağı Operasyonu'na katılması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:13

Başkanı , Karayipler'de başlattığı Güney Mızrağı Operasyonu için askeri yığınak yaptı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgeye giden taarruz filosuna ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusötesi suç örgütlerini ortadan kaldırma ve uyuşturucu terörizmiyle mücadele etme direktifini destekleme talimatı verdiği hatırlatılan açıklamada, filonun bu amaçla başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı bildirildi.

Ölümcül askeri güç Karayipler'de! Trump talimatı verdi: Güney Mızrağı Operasyonu'na katıldı

4 BİNDEN FAZLA ASKER VE ÇOK SAYIDA TAKTİK ASKERİ UÇAĞI

USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı kaydedilerek, "Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir" hatırlatmasında bulunuldu.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanı sıra, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Bainbridge ve USS Mahan ile entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill dahil çok sayıda askeri varlığın bölgeye konuşlandırıldığı vurgulandı.

Ölümcül askeri güç Karayipler'de! Trump talimatı verdi: Güney Mızrağı Operasyonu'na katıldı

''ABD'NİN GÜVENLİĞİNDE KRİTİK ROL''

SOUTHCOM Komutanı Amiral Alvin Holsey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ordusunun sarsılmaz kararlılığı sayesinde bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ulusötesi tehditler ile mücadeleye hazır olduğunu vurgulayarak, "USS Gerald R. Ford taarruz filosunun bölgeye konuşlandırılması, Batı Yarımküre ve ABD'nin güvenliğini koruma kararlılığımızı pekiştirmede kritik bir rol oynuyor" dedi.

Ölümcül askeri güç Karayipler'de! Trump talimatı verdi: Güney Mızrağı Operasyonu'na katıldı

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL ASKERİ GÜÇLERİNDEN BİRİ

12. Uçak Gemisi Taarruz Filosu Komutanı Tümamiral Paul Lanzilotta ise, USS Gerald R. Ford liderliğindeki filonun dünyanın en yetenekli, en uyumlu ve en ölümcül askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu güç, Batı Yarımküre'deki narko-terörizme karşı ülkemizin güvenliğini ve refahını korumaya yönelik mevcut kabiliyetlerimizi daha da artıracak" açıklamasında bulundu.

Ölümcül askeri güç Karayipler'de! Trump talimatı verdi: Güney Mızrağı Operasyonu'na katıldı

GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı "Güney Mızrağı Operasyonu'nu" başlattıklarını duyurmuştu. ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunu bu kapsamda bölgeye gönderdiği kamuoyuna yansımıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu! Maduro adeta ateş püskürdü
ABD, Venezuela'ya saldırıyı değerlendiriyor! Karayipler'de 'Güney Mızrağı Operasyonu' başladı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#Karayipler
#Ucak_gemisi
#Güney Mızrağı Operasyonu
#Uss Gerald R. Ford
#Narko-terörizm
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.