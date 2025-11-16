Menü Kapat
16°
Dünya
 Banu İriç

Bağımsız Filistin korkusu İsrail'i sardı: ABD'nin taslağına itiraz

İsrail'in aşırı sağcı isimleri Filistin Devleti'nin önünü açabilecek teklife tepki gösterdi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıya itiraz etti. Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasının Filistin Devleti'nin bağımsız biçimde kurulabileceğine yardımcı olabileceği gerekçe gösterildi.

Bağımsız Filistin korkusu İsrail'i sardı: ABD'nin taslağına itiraz
'in 'de yürüttüğü katliam politikasının ateşkesle durdurulmasının ardından bölgede barış gücünün etkin olması için alınan kararlara Tel Aviv politikacılarının hazımsızlığı sürüyor.

Bağımsız Filistin korkusu İsrail'i sardı: ABD'nin taslağına itiraz

NETANYAHU'YA ÇAĞRI YAPTILAR: "SESSİZLİĞİ DİPLOMATİK UTANÇ"

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırmasına itiraz etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin 'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç” olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu’nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir yanıt vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.

Ben-Gvir, "Başbakandan, İsrail'in hiçbir şekilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmesini talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

İsrail basını, ABD yönetiminin BMGK'ya sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin taslağın Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırmasının Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını yazmıştı.

BMGK'de oylanacak tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlamanın yanı sıra Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeriyor.

Bağımsız Filistin korkusu İsrail'i sardı: ABD'nin taslağına itiraz

PLANIN İÇERİĞİ NE?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'da gelecek hafta yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

