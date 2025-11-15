Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Gazze'de etkili olan şiddetli yağış, mevcut insani krizi daha da derinleştiriyor

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu çadırlar, sular altında kaldı. İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinlilerin yaşadıkları insani kriz, bu kez çadırsız kalmalarıyla giderek kötüleşiyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağış, mevcut insani krizi daha da derinleştiriyor
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de başlayan ateşkesin ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinliler bu kez şiddetli yağışla mücadele ediyor. Dün ve bugün bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, 'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivilin yaşadığı insani krizi daha da kötüleştirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Balah'ta yerinden edilen sivillerin yaşadığı El-Meş'ala kampında çadırlar şiddetli yağışın ardından sular altında kaldı. Çadırlardaki giysiler ve yataklar kullanılamaz hale geldi. Kampta çadırda kalan Amal Zaqout, "Yağmur bütün gece çadırımızı su altında bıraktı, eşyalarımızı kuru bir yere taşımaya çalıştık ama maalesef başaramadık. Güneş çıkana kadar bekledik ve çadırdan çıktık.

Şimdi yağmur suyundan korunacak başka bir yer aramak için yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Maddi durumumuz çok kötü. Eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi başka bir yere taşımak için bir araca ödeme yapacak paramız yok. Sürekli acı çekiyoruz. Bu yaşamak değil, ölüm daha iyi" diye konuştu. Çadırda kalan Mani Khalla ise, "Giysilerimi ve yatak eşyalarımı nereye koyacağım? Hepsi sular altında kaldı. Ne yapmam gerekiyor? Bana ne yapacağımı söyleyin. Bu yırtık çadırı Şucaiyye'den (İsrail tarafından) kovulurken komşularımız bize vermişti, bizi yağmurdan korumuyor. Dün gece sel bastı. Hiçbir şey yapamıyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah'tan başka kimsemiz yok. Bize ancak Allah yardım edebilir ve bizi koruyabilir" ifadelerini kullandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'sini tamamen veya kısmen yıkıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin büyük çoğunluğu, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda veya çökme riskine rağmen hasarlı evlerinde kalarak hayata tutunmaya çalışıyor.

