TGRT Haber
19°
Dünya
İsrail ABD'ye Türkiye konusunda direniyor: 'Türk askerleri olmayacak'

Gazze'de ilan edilen ateşkes sonrası İsrail işleri yokuşa sürmek için çabalamaya devam ediyor. Barışın hakim olması için kurulması planlanan çok uluslu güce İsrail tarafından itirazlar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen İsrail tarafı Türk askerine yönelik agresif sözlerle açıklama yaptı.

Türk askerinin 'de barış gücünde görev yapacak olmasına karşı hazımsızlığını sürdürüyor. İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze'de güvenliğin sağlanması için oluşturulacak uluslar arası güçte Türk askerini görmek istemediklerini söyledi. Bedrosian, gazetecilerin sorusu üzerine “Gazze’de Türk askerinin botları yere değmeyecek” sözlerini sarf etti.

İsrail ABD'ye Türkiye konusunda direniyor: 'Türk askerleri olmayacak'

ABD’NİN GAZZE PLANINA RAĞMEN RET

Başkanı Donald Trump’ın planı, iki yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için İsrail ordusunun bölgeden aşamalı olarak çekilmesini ve yerine geçici bir “Uluslararası İstikrar Gücü”nün konuşlandırılmasını öngörüyor. Ancak bu güç henüz oluşturulmadı.

Birçok ülke, söz konusu gücün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçen ay düzenlenen bir güvenlik konferansında, ’nin bu süreçte yer alacağını ifade etmişti.

İsrail ABD'ye Türkiye konusunda direniyor: 'Türk askerleri olmayacak'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçen ay yaptığı açıklamada, Ankara’nın “yapıcı bir rol” üstlenebileceğini ancak Washington’un, İsrail topraklarına yabancı askerlerin konuşlanması konusunda Tel Aviv’e herhangi bir zorlamada bulunmayacağını vurgulamıştı.

TGRT Haber
