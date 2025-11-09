İsrail ABD'ye Türkiye konusunda direniyor: 'Türk askerleri olmayacak'

İsrail Türk askerinin Gazze'de barış gücünde görev yapacak olmasına karşı hazımsızlığını sürdürüyor. İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze'de güvenliğin sağlanması için oluşturulacak uluslar arası güçte Türk askerini görmek istemediklerini söyledi. Bedrosian, gazetecilerin sorusu üzerine “Gazze’de Türk askerinin botları yere değmeyecek” sözlerini sarf etti.

ABD’NİN GAZZE PLANINA RAĞMEN RET



ABD Başkanı Donald Trump’ın planı, iki yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için İsrail ordusunun bölgeden aşamalı olarak çekilmesini ve yerine geçici bir “Uluslararası İstikrar Gücü”nün konuşlandırılmasını öngörüyor. Ancak bu güç henüz oluşturulmadı.

Birçok ülke, söz konusu gücün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçen ay düzenlenen bir güvenlik konferansında, Türkiye’nin bu süreçte yer alacağını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçen ay yaptığı açıklamada, Ankara’nın “yapıcı bir rol” üstlenebileceğini ancak Washington’un, İsrail topraklarına yabancı askerlerin konuşlanması konusunda Tel Aviv’e herhangi bir zorlamada bulunmayacağını vurgulamıştı.