İzmir Gaziemir, Bergama, Kiraz'da planlı su kesintisi saat kaçta gelecek?

İZSU’nun resmî internet sitesinde yayımlanan yeni takvime göre, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir gibi merkez ilçelerde iki ayrı bölge grubu oluşturuldu.

İZSU planlı su kesintileri yapılan duyurulara göre şöyle:

GAZİEMİR ATIFBEY, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 30.11.2025 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik Problemi İSTASYONDA ORTAYA ÇIKAN ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE BÖLGEYE SU İLETİLEMEMEKTEDİR.

KARABURUN BOZKÖY 30.11.2025 saat 14:00 ile 18:00 arasında ortalama 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Bozukluğu BOZKÖY MAHALLESİ'NDE ELEKTRİK-POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi yaşanacaktır. Pompa Sorunu MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI YÜZÜNDEN MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.