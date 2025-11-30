Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

İzmir Gaziemir, Bergama, Kiraz'da planlı su kesintisi saat kaçta gelecek?

İzmir’de yaz mevsimi sonunda başlayan ve şehir genelinde etkisini sürdüren planlı su kesintileri, önümüzdeki günlerde de sürecek. Planlı kesinti kapsamında suların ne zaman geleceği ise araştırılıyor.

30.11.2025
30.11.2025
saat ikonu 17:28

’nun resmî internet sitesinde yayımlanan yeni takvime göre, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, , Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir gibi merkez ilçelerde iki ayrı bölge grubu oluşturuldu.

İZSU planlı su kesintileri yapılan duyurulara göre şöyle:

GAZİEMİR ATIFBEY, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 30.11.2025 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik Problemi İSTASYONDA ORTAYA ÇIKAN ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE BÖLGEYE SU İLETİLEMEMEKTEDİR.

BOZKÖY 30.11.2025 saat 14:00 ile 18:00 arasında ortalama 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Bozukluğu BOZKÖY MAHALLESİ'NDE ELEKTRİK-POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi yaşanacaktır. Pompa Sorunu MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI YÜZÜNDEN MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

