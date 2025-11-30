İslam Memiş’ten kritik ‘90 gün’ uyarısı! Kısa vadede sert dalgalanmalar geliyor

ALTIN NE DURUMDA?



Altın da bu hafta fena değildi.



%1.5 civarında bir artış gerçekleştirdi.



Yine 4.200 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gelebiliyor.



Burada kısa vadede yine 4.000-4.200 dolar aralığını takip edeceğiz ama altın şuraya odaklandı.



Aslında çok belirsiz bir süreç var karşınızda.





