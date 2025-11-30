Menü Kapat
İslam Memiş’ten kritik ‘90 gün’ uyarısı! Kısa vadede sert dalgalanmalar geliyor

Kasım 30, 2025 16:50
1
İslam Memiş’ten kritik ‘90 gün’ uyarısı! Kısa vadede sert dalgalanmalar geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüş  yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini söyleyerek yükselişe rağmen bu seviyelerin orta uzun vade için düşük olduğunu söyledi. Memiş altın içinse önümüzdeki üç ay içinde sert dalgalanmalar olabileceğini söyledi.  

2

Gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 56.9 dolara, dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki bu ne anlama geliyor? Altın gramda ve onsta nereye gidiyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın ve gümüş ekseninde piyasaları değerlendirdi.

3

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in değerlendirmeleri şöyle:

11 ayın şampiyonu gümüş, altını tatlımdan etti, altından fazla kazandırdı ve bu yılın şampiyonu olarak zaten gümüşü bekliyorduk.

Gümüşün gram fiyatı yine önümüzdeki yıllarda yükselmesi önünde beklentimiz devam ediyor.


 

4

GÜMÜŞE YATIRIM İÇİN GEÇ Mİ KALINDI?

Kısa vadede mutlaka teknik düzeltmeler gelir.

Mesela 52 dolar seviyesi burada güçlü bir destek konumunda çalışmaya devam edebilir.

Gram tarafında yine 75 lira seviyesi veya 74 lira seviyesi kısa vadede kar satışıyla karşı karşıya kalabilir.


 

5

ÜÇ HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLECEK 

Ama biz yıllık pozisyonlara bakıyoruz, yıllık beklentilere bakıyoruz ve 2026 yılında gümüşün dram fiyatına muhtemelen üç haneli rakam beklediğinizi söyleyebilirim.


 

6

2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 lira, ons tarafta 75 dolar beklentimiz devam etmekte.

Bir elinde gümüşü olan diğer elinde mutlaka sabrı olması lazım.

Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı.

 

7

ALTIN NE DURUMDA? 

Altın da bu hafta fena değildi.

%1.5 civarında bir artış gerçekleştirdi.

Yine 4.200 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gelebiliyor.

Burada kısa vadede yine 4.000-4.200 dolar aralığını takip edeceğiz ama altın şuraya odaklandı.

Aslında çok belirsiz bir süreç var karşınızda.


 

8

UZUN VADE YİNE ALTINA ÇALIŞIR

Savaşı mı, barışı mı fiyatlayacak?

Burada belirsizlik var.

O yüzden önümüzdeki üç ay boyunca altın tarafında sert hareketler olabilir.

Ama vatandaşlar genelde uzun vadiyeye odaklanması lazım.

Uzun vadide yükseliş önlü beklentimiz yine devam ediyor.

 

9

RADARIMIZ BAZI RAKAMLAR İÇİN AÇIK 

Yine 2026 yıllık gram altın tarafında yine 8 bin lira seviyesi radarımızda olacak.

Ons altın tarafında 4 bin 800 dolar seviyesi yine 2026 yıllık bazda odamızda olacak, hedefimizde olacak.

 

10

Düşüşleri bir alım fırsatı olarak yine değerlendirmek lazım.

Ons altın ve gram altın tarafında 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.


 

11

'SERT DALGALANMALAR OLABİLİR'

Ama kısa valide dediğim gibi böyle sert dalgalanmalar olabilir. 

4000-4200 dolar aralarını takip edeceğiz.”

