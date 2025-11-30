Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları e-sınav ve yazılı biçimde tamamlanacak.
e Sınava iştirak edecek olanların sınav giriş belgeleri yayınlandı.
AÖL e sınavları 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmi internet adresinden sisteme erişim sağlayarak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında yer alan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir.
Öte yandan AÖL yazılı sınav yerleri henüz netleşmedi.
Konuya yönelik sınav giriş belgeleri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile alınabilecek.
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacaktır.