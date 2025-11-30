Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi'nin e-sınavları 1 Aralık'ta başlayacak. Sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, Açık lise e-sınav giriş belgesinin nasıl ve nereden alınacağını sorguluyor.

Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 17:11

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 'nin sınavları e-sınav ve yazılı biçimde tamamlanacak.

e Sınava iştirak edecek olanların sınav giriş belgeleri yayınlandı.

e sınavları 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

AÖL E SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmi internet adresinden sisteme erişim sağlayarak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında yer alan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir.

Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

AÖL YAZILI SINAV TARİHLERİ 2025

Öte yandan AÖL yazılı sınav yerleri henüz netleşmedi.

Konuya yönelik sınav giriş belgeleri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile alınabilecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacaktır.

ETİKETLER
#aöl
#açık öğretim lisesi
#sınav tarihleri
#E-sınav
#Yazılı Sınav
#Sınav Giriş Belgeleri
#Aktüel
