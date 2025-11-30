Açık lise AÖL e-sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları e-sınav ve yazılı biçimde tamamlanacak.

e Sınava iştirak edecek olanların sınav giriş belgeleri yayınlandı.

AÖL e sınavları 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL E SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmi internet adresinden sisteme erişim sağlayarak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında yer alan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir.

AÖL YAZILI SINAV TARİHLERİ 2025

Öte yandan AÖL yazılı sınav yerleri henüz netleşmedi.

Konuya yönelik sınav giriş belgeleri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile alınabilecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacaktır.