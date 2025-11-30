Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik maça saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 2. gününde oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük bu sezon oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 8 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi ekip, karşılaşmadan puan alarak küme hattından çıkmak istiyor.

Beşiktaş ise bu sezon çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet alarak tekrardan üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak'ın görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

İki takım tarihi boyunca toplam 16 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 11'inde Beşiktaş, 2'sinde ise Fatih Karagümrük sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.