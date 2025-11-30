Baraja uçan araba 3 gence mezar oldu! Cihat'tan geriye bu görüntüler kaldı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı'nda meydana gelen feci trafik kazasında, kontrolden çıkan 01 BBH 295 plakalı otomobil sulara gömüldü ve araçtaki 21 yaşındaki Rojhat Durğun, 22 yaşındaki Cihat Durna ile Furkan Özdemir hayatını kaybetti. Görgü tanığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri, zorlu çalışmalar sonucunda gençlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait ROW cihazının da kullanıldığı aramalarda bulunan üçüncü genç Furkan Özdemir ile birlikte, toplam 3 kişinin cenazesi otopsi için Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cihat Durna'dan geriye ise cep telefonuyla çekilen görüntüleri kaldı.