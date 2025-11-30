Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: "Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz"

Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 galip geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadeleyi değerlendirirken transfer konusuna yaklaşımlarını da anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular onlar değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz."