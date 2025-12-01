ABD'den barış için kritik hamle! Ukrayna'ya "kalıcı güvenlik" sözü, özel temsilci Moskova'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı görüşmeleri için ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi.

Rubio, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, sürecin sadece savaşı durdurmakla ilgili olmadığını vurguladı. ABD’nin hedefini açıklayan Rubio, "Ukrayna'yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz" dedi. Ayrıca Ukrayna halkının savaştan sadece ülkelerini yeniden inşa ederek değil, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve müreffeh olacak şekilde çıkmasını arzuladıklarını kaydetti.

SÜREÇ DEVAM EDECEK: WITKOFF MOSKOVA YOLCUSU

Görüşmelerin karmaşık ve hassas bir süreç olduğunu belirten Rubio, denklemin bir parçası olması gereken Rus tarafıyla da temas halinde olduklarını ifade etti.

Rubio, bu hafta ilerleyen günlerde Steve Witkoff'un Moskova'ya gideceğini ve sürecin devam edeceğini duyurdu. ABD’nin sürece rağmen iyimser olduğunu belirten Rubio, "Burada paylaşılan bir vizyon oluştuğunu düşünüyorum" dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ise, ABD’nin olağanüstü destekleri için teşekkür ederek, amaçlarının güçlü ve müreffeh bir Ukrayna olduğunu ve bu toplantıda da Cenevre'deki başarının üzerine ilave ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.