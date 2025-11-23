AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı Ukrayna'ya sunuldu. Ukraynalı yetkililer, İsviçre'nin Cenevre şehrinde ABD ve Avrupalı yetkililerle barış taslağını görüşecek.

RUSYA GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

Rusya'nın yer almayacağı görüşmelerde Ukrayna'yı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve heyeti temsil edecek. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek. Ayrıca görüşmede, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll bulunacak. Görüşmeye Almanya, Fransa, İngiltere de heyet gönderecek.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, bu görüşme, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın arasındaki telefon görüşmeleri sonucunda belirlendi.

G20'DE UKRAYNA ZİRVESİ

ABD'nin barış taslağı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde de ele alınacak. G20 liderleri, 'Ukrayna konusunda liderler toplantısı' yapacak.

AB ÜLKELERİ ENDİŞELİ

ABD'nin barış taslağı Avrupa Birliği ülkeleri için endişeye neden olurken New York Times gazetesi, planın Rusya'nın çıkarlarına olduğunu, Ukrayna için ise kayıp olduğunu yazdı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de planın, Ukrayna'yı “tarihin en zor anlarından biriyle” karşı karşıya bıraktığını söylemişti.