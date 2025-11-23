Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için bu kez adres İsviçre'nin Cenevre şehri. ABD'nin hazırladığı 28 maddelik barış taslağı masaya yatırılacak. Görüşmelere Rusya katılmayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 09:28

Başkanı Donald 'ın yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik planı 'ya sunuldu. Ukraynalı yetkililer, İsviçre'nin Cenevre şehrinde ABD ve Avrupalı yetkililerle barış taslağını görüşecek.

AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi

RUSYA GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

'nın yer almayacağı görüşmelerde Ukrayna'yı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve heyeti temsil edecek. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek. Ayrıca görüşmede, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll bulunacak. Görüşmeye Almanya, Fransa, İngiltere de heyet gönderecek.

AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, bu görüşme, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ile ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın arasındaki telefon görüşmeleri sonucunda belirlendi.

AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi

G20'DE UKRAYNA ZİRVESİ

ABD'nin barış taslağı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Zirvesi'nde de ele alınacak. G20 liderleri, 'Ukrayna konusunda liderler toplantısı' yapacak.

AB ÜLKELERİ ENDİŞELİ

ABD'nin barış taslağı Avrupa Birliği ülkeleri için endişeye neden olurken New York Times gazetesi, planın Rusya'nın çıkarlarına olduğunu, Ukrayna için ise kayıp olduğunu yazdı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de planın, Ukrayna'yı “tarihin en zor anlarından biriyle” karşı karşıya bıraktığını söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve Ukrayna için hazırlanan 28 maddelik barış planı belli oldu!
G20'de kritik toplantı! Avrupalı liderler Ukrayna planını masaya yatırıyor
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#barış
#zelenskiy
#trump
#g20
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.