AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk kimdir neden vefat etti? Cenaze programı belli oldu

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde defnedilecek.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefat etmesiyle araştırmalar hızlandı.

Öztürk'ün ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı ancak bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

1958 doğumlu Cemal Öztürk 67 yaşında hayatını kaybetti.

Öztürk, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesinde işletme konusunda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Cemal Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim görevliliği, Çaykur'da genel müdür yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te genel müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ayrıca Öztürk, Başak Sigortada Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'te genel koordinatörlük, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı, TFF'de Denetim Kurulu üyeliği de üstlendi.

Cemal Öztürk, TBMM 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekilidir.