Benim Sayfam
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eskişehir'de şok operasyon! Arızalı gibi çekiciyle götürülen araçta yüzlerce silah binlerce mühimmat ele geçirildi

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara yolu uygulama noktasında, arızalı süsü verilmiş bir otomobili taşıyan çekici üzerinde yapılan aramada buldukları şaşkına çevirdi. Aramada ekipler yasa dışı silah kaçakçılığı girişimine büyük bir darbe vururken çekici üstündeki araçtan 480 adet tabanca ve 6 bin 812 adet silah parçası ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 23:51

girişinde çekici üstündeki arızalı görünümü verilen araçta arama yapan polis ekipleri, 480 adet ve 6 bin 812 adet silah parçası ele geçirdi.

Eskişehir'de şok operasyon! Arızalı gibi çekiciyle götürülen araçta yüzlerce silah binlerce mühimmat ele geçirildi

YÜZLERCE SİLAH BİNLERCE PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında bir oto kurtarma aracı üzerindeki araçta arama yaptı. Polis ekiplerince yapılan aramada 480 adet tabanca, 518 adet namlu rampası, 491 adet silah sürgüsü, 492 adet şarjör, 488 adet namlu, 479 adet gövde, 494 adet tetik mekanizması, 469 adet icra yayı, 490 adet icra mili, 2 bin 891 adet muhtelif silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. ve C.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
41 İlde silah kaçakçılığı operasyonu! Binlerce tabanca ele geçirildi
5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
ETİKETLER
#eskişehir
#kaçakçılık
#tabanca
#organize suç
#silahlar
#Polis Operasyonu
#Silah Parçası
#Gündem
TGRT Haber
