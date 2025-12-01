Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Bu sezonun liderinin belirleneceği derbi, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Yasin Kol görev alacak.
https://x.com/Fenerbahce/status/1995191219614310450?s=20
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran.
https://x.com/Fenerbahce/status/1995221583707918430?s=20
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Victor Osimhen.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1995236402322117027?s=20
Kadıköy'deki derbi öncesinde; lig tablosunun ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler, maçın sonucuyla birlikte ara transfer dönemine lider girme şanslarını artıracak.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.
Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanında koltuğunu korumak için mücadele edecek.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1994799766040187139?s=20
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna da maç saatinde karar verilecek. Galatasaray'da ise sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina; takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. 'Papazın çayırı' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor! Sarı lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. İlave olarak da 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Galatasaray'a uzun yıllar boyunca Kadıköy'de derbi kaybetmeyen ama Ali Koç dönemiyle birlikte bu seriyi koruyamayan Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde yeniden geleneklerine dönmeyi hedefliyor.