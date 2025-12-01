Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Kadıköy'de oynanacak olan dev maça ve Fenerbahçe ile Galatasaray'daki son süreçlere dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 00:40

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Bu sezonun liderinin belirleneceği derbi, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Yasin Kol görev alacak.

https://x.com/Fenerbahce/status/1995191219614310450?s=20

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran.

https://x.com/Fenerbahce/status/1995221583707918430?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Victor Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1995236402322117027?s=20

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ LİDERİ BELİRLEYECEK

Kadıköy'deki derbi öncesinde; lig tablosunun ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler, maçın sonucuyla birlikte ara transfer dönemine lider girme şanslarını artıracak.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE DERBİYE NAMAĞLUP GELDİ

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY KADIKÖY'E LİDER OLARAK ÇIKACAK

Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanında koltuğunu korumak için mücadele edecek.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1994799766040187139?s=20

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA EKSİKLER

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna da maç saatinde karar verilecek. Galatasaray'da ise sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina; takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE GALATASARAY'A KARŞI DERBİLERDE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. 'Papazın çayırı' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor! Sarı lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. İlave olarak da 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE DERBİ SÜRECİNİ YENİDEN DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray'a uzun yıllar boyunca Kadıköy'de derbi kaybetmeyen ama Ali Koç dönemiyle birlikte bu seriyi koruyamayan Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde yeniden geleneklerine dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA HANGİ TAKIM DAHA DEĞERLİ?
Galatasaray'ın kadro yatırımı, an itibarıyla Fenerbahçe'den daha fazla durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!
Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.