Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Bu sezonun liderinin belirleneceği derbi, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Yasin Kol görev alacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Victor Osimhen.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ LİDERİ BELİRLEYECEK

Kadıköy'deki derbi öncesinde; lig tablosunun ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler, maçın sonucuyla birlikte ara transfer dönemine lider girme şanslarını artıracak.

FENERBAHÇE DERBİYE NAMAĞLUP GELDİ

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

GALATASARAY KADIKÖY'E LİDER OLARAK ÇIKACAK

Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 32 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy deplasmanında koltuğunu korumak için mücadele edecek.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA EKSİKLER

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna da maç saatinde karar verilecek. Galatasaray'da ise sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina; takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY'A KARŞI DERBİLERDE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. 'Papazın çayırı' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor! Sarı lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. İlave olarak da 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

FENERBAHÇE DERBİ SÜRECİNİ YENİDEN DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray'a uzun yıllar boyunca Kadıköy'de derbi kaybetmeyen ama Ali Koç dönemiyle birlikte bu seriyi koruyamayan Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde yeniden geleneklerine dönmeyi hedefliyor.