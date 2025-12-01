İstanbul Üsküdar'da metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesi, Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binadan dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede binanın büyük bir bölümünü sardı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin binayı saran alevlere karşı başlattığı söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.