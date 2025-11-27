27 Kasım İstanbul elektrik kesintileri açıklandı! Bugün 7 ilçeye enerji verilemeyecek

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İHBARI NEREDEN YAPILIR?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) İstanbul içinde gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerini hem web sitesinde hem mobil uygulamasında hem de 186 numaralı telefon hattında kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak anlık arızalar vatandaşların yaptığı ihbarlar ile açığa çıkıyor. Bu kapsamda İstanbullular hem internet üzerinden hem de 186’yı arayarak elektrik kesintisinin planlı olup olmadığını öğrenebiliyor aynı zamanda anlık arıza varsa bunu ekiplere bildirip saha çalışanlarının arızaya müdahale etmesini sağlayabiliyor…