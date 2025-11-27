Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

27 Kasım İstanbul elektrik kesintileri açıklandı! Bugün 7 ilçeye enerji verilemeyecek

Kasım 27, 2025 09:32
1
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesi BEDAŞ tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre bugün İstanbul’da Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Esenler, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Güngören dahil olmak üzere toplamda 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Enerji kesintisi gün içinde farklı saatlerde yaşanacak. İşte İstanbul’daki elektrik kesintilerinin detayları…

2
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

BEDAŞ’ın resmi sitesinden yapılan açıklama ile 27 Kasım Perşembe günü İstanbul’un 7 ilçesinde gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detaylar belli oldu. Buna göre bazı bölgelerde elektrik kesintisi gün boyu devam edecek. Bazı bölgelerde ise kesintiler birkaç saat içinde sona erecek. Vatandaşlar, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilere karşı uyarılırken, elektriklerin ne zaman geleceğine dair detaylar da 27 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesiyle belli oldu…

3
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İHBARI NEREDEN YAPILIR?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) İstanbul içinde gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerini hem web sitesinde hem mobil uygulamasında hem de 186 numaralı telefon hattında kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak anlık arızalar vatandaşların yaptığı ihbarlar ile açığa çıkıyor. Bu kapsamda İstanbullular hem internet üzerinden hem de 186’yı arayarak elektrik kesintisinin planlı olup olmadığını öğrenebiliyor aynı zamanda anlık arıza varsa bunu ekiplere bildirip saha çalışanlarının arızaya müdahale etmesini sağlayabiliyor…

4
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri

27 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.