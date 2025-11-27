27 Kasım İstanbul elektrik kesintileri açıklandı! Bugün 7 ilçeye enerji verilemeyecek

Kategoriler
İstanbul
27 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesi BEDAŞ tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre bugün İstanbul’da Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Esenler, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Güngören dahil olmak üzere toplamda 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Enerji kesintisi gün içinde farklı saatlerde yaşanacak. İşte İstanbul’daki elektrik kesintilerinin detayları…
BEDAŞ’ın resmi sitesinden yapılan açıklama ile 27 Kasım Perşembe günü İstanbul’un 7 ilçesinde gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detaylar belli oldu. Buna göre bazı bölgelerde elektrik kesintisi gün boyu devam edecek. Bazı bölgelerde ise kesintiler birkaç saat içinde sona erecek. Vatandaşlar, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilere karşı uyarılırken, elektriklerin ne zaman geleceğine dair detaylar da 27 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesiyle belli oldu…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) İstanbul içinde gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerini hem web sitesinde hem mobil uygulamasında hem de 186 numaralı telefon hattında kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak anlık arızalar vatandaşların yaptığı ihbarlar ile açığa çıkıyor. Bu kapsamda İstanbullular hem internet üzerinden hem de 186’yı arayarak elektrik kesintisinin planlı olup olmadığını öğrenebiliyor aynı zamanda anlık arıza varsa bunu ekiplere bildirip saha çalışanlarının arızaya müdahale etmesini sağlayabiliyor…