 Hüseyin Bahcivan

Uludağ'da kar var mı? 29-30 Kasım Uludağ kar durumu

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kış turizmi de başladı. Hafta sonu kar tatili yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Uludağ'da kar var mı sorusu araştırılıyor. MGM, Uludağ'da kar ne zaman yağacak açıklandı.

27.11.2025
27.11.2025
27.11.2025 09:24

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kış mevsiminde en çok ziyaret ettiği popüler tatil noktalarından biri olan 'da durumu gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Uludağ'da kar var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Uludağ'da kar var mı? 29-30 Kasım Uludağ kar durumu

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 29-30 KASIM?

Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Uludağ'da kar 30 2025 Pazar günü yağacak. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan 1 Aralık 2025 Pazartesi ise yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

30 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığının ise 2 derece olduğu açıklandı.

29 Kasım Cumartesi günü ise Uludağ'da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında değişiklik gösterecek.

Uludağ'da kar var mı? 29-30 Kasım Uludağ kar durumu

ULUDAĞ HAVA DURUMU 29-30 KASIM

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre bu hafta Uludağ'da genel olarak hava yağmurlu olacak. Karla karışık yağmurun görüleceği de belirtildi. MGM'nin paylaştığı 5 günlük Uludağ tahmini ise şöyle:

Uludağ'da kar var mı? 29-30 Kasım Uludağ kar durumu
