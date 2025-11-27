Uludağ'da kar var mı? 29-30 Kasım Uludağ kar durumu

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kış mevsiminde en çok ziyaret ettiği popüler tatil noktalarından biri olan Uludağ'da kar durumu gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Uludağ'da kar var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 29-30 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Uludağ'da kar 30 Kasım 2025 Pazar günü yağacak. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağış 1 Aralık 2025 Pazartesi ise yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

30 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığının ise 2 derece olduğu açıklandı.

29 Kasım Cumartesi günü ise Uludağ'da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında değişiklik gösterecek.

ULUDAĞ HAVA DURUMU 29-30 KASIM

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre bu hafta Uludağ'da genel olarak hava yağmurlu olacak. Karla karışık yağmurun görüleceği de belirtildi. MGM'nin paylaştığı 5 günlük Uludağ hava durumu tahmini ise şöyle: