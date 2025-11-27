Merakın sonu acı bitti! Küçük çocuk elini hamur yoğurma makinesine kaptırdı

Hatay'da elini hamur yoğurma makinesine kaptıran küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. İskenderun ilçesinde bir fırında meydana gelen olayda küçük çocuk elinin hamur yoğurma makinesine soktu. Elinin sıkıştığını fark eden çocuğun ağlaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.