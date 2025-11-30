Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Nüfusu 100 bin olan Kars'taki araç sayısı şaşırttı! Kentte büyük sorun başladı

TÜİK verilerinde Kars'la ilgili bir bilgi oldukça şaşırttı. Kent merkezindeki nüfus ve araç sayısı arasındaki fark dikkat çekti. Yaklaşık 100 bin nüfusu olan il merkezindeki araç sayısı 54 bini geçti. Neredeyse 2 kişiden birine 1 araç düşen kentte park sorunu da büyükşehirleri aratmaz oldu.

Nüfusu 100 bin olan Kars'taki araç sayısı şaşırttı! Kentte büyük sorun başladı
Büyükşehirlerde her geçen gün artan araç sayısı, yıllardır bitmek bilmeyen sorununu ortaya çıkarırken küçük kentlerimizdeki durum da şaşırtmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık 100 bin civarında merkez nüfusa sahip olan 'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bini geçmesi, kişi başına düşen araç oranını yükselterek kenti neredeyse büyükşehirlere rakip yaptı.

Nüfusu 100 bin olan Kars'taki araç sayısı şaşırttı! Kentte büyük sorun başladı

NÜFUSUN YARISINA ARAÇ DÜŞTÜ

Son verilere göre; ekim ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 54 bin 138'e ulaşması, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğü anlamına geliyor. Bu durum, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park ve trafik sorununu da beraberinde getiriyor.

KENTTE PARK SORUNU YAŞANIYOR

Sürücüler, özellikle işlek caddelerde kendilerine park yeri bulmakta zorlanırken araçların gelişigüzel park edilmesi ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor. Park sorununu çözmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba veya çeşitli malzemeler koyarak yer kapma çabaları ise ayrı bir karmaşaya neden oluyor.

Nüfusu 100 bin olan Kars'taki araç sayısı şaşırttı! Kentte büyük sorun başladı

KARS'IN ARDINDAN AĞRI, IĞDIR VE ARDAHAN GELİYOR

Kars'ın bölgesindeki diğer illere göre de araç sayısı bakımından öne çıkması dikkat çekiyor. TUİK'in verilerine göre araç sayısında Kars 54 bin 138 ile ilk sırada yer alırken, Kars'ı 36 bin 501 araçla takip ediyor. 33 bin 238 ile 3'üncü sırada ve Ardahan ise 22 bin 33 araç ile 4'üncü sırada yer alıyor.

Yetkililerin artan araç sayısının oluşturduğu trafik ve sorunlarına çözüm bulmak için yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Kars, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, bu şaşırtıcı araç- oranıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

