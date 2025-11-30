Nüfusu 100 bin olan Kars'taki araç sayısı şaşırttı! Kentte büyük sorun başladı

Büyükşehirlerde her geçen gün artan araç sayısı, yıllardır bitmek bilmeyen trafik sorununu ortaya çıkarırken küçük kentlerimizdeki durum da şaşırtmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık 100 bin civarında merkez nüfusa sahip olan Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bini geçmesi, kişi başına düşen araç oranını yükselterek kenti neredeyse büyükşehirlere rakip yaptı.

NÜFUSUN YARISINA ARAÇ DÜŞTÜ

Son verilere göre; ekim ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 54 bin 138'e ulaşması, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğü anlamına geliyor. Bu durum, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park ve trafik sorununu da beraberinde getiriyor.

KENTTE PARK SORUNU YAŞANIYOR

Sürücüler, özellikle işlek caddelerde kendilerine park yeri bulmakta zorlanırken araçların gelişigüzel park edilmesi ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor. Park sorununu çözmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba veya çeşitli malzemeler koyarak yer kapma çabaları ise ayrı bir karmaşaya neden oluyor.

KARS'IN ARDINDAN AĞRI, IĞDIR VE ARDAHAN GELİYOR

Kars'ın bölgesindeki diğer illere göre de araç sayısı bakımından öne çıkması dikkat çekiyor. TUİK'in verilerine göre araç sayısında Kars 54 bin 138 ile ilk sırada yer alırken, Kars'ı Ağrı 36 bin 501 araçla takip ediyor. Iğdır 33 bin 238 ile 3'üncü sırada ve Ardahan ise 22 bin 33 araç ile 4'üncü sırada yer alıyor.

Yetkililerin artan araç sayısının oluşturduğu trafik ve otopark sorunlarına çözüm bulmak için yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Kars, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, bu şaşırtıcı araç-nüfus oranıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.