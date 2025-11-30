Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Parfüm fabrikasında 7 işçi feci şekilde can vermişti! O fabrikanın sahibi cezaevinde öldü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin can verdiği dehşet verici parfüm dolum tesisi yangını davasının kilit isimlerinden, tutuklu fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, Kandıra Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Oransal doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 20:03

'nin sanayi bölgesi Dilovası'nda, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir parfüm dolum tesisinde 8 Kasım günü saat 09.00 sularında meydana gelen yangın felaketinde 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 52 yaşlarındaki Esma Gikan, Hanım Gülek ve vardiya amiri Tuncay Yıldız olmak üzere toplam 7 tesis çalışanı hayatını kaybetti; 6 kişi ise yaralanarak kurtarıldı. Bu Dilovası parfüm fabrika yangını, ülkenin gündemine oturmuştu.

FABRİKA SAHİBİ VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti. Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlamıştı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

Parfüm fabrikasında 7 işçi feci şekilde can vermişti! O fabrikanın sahibi cezaevinde öldü!

TUTUKLU FABRİKA SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal’ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor
Dilova'daki parfüm fabrikasında ikinci faciadan dönüldü! Meğer çok yakınındaymış
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Dilovası yangını açıklaması!
ETİKETLER
#kocaeli
#iş kazası
#Dilovası Yangını
#Parfüm Fabrikası Yangını
#Fabrika Sahipleri Tutuklandı
#Ölümcül Patlama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.