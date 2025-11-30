Parfüm fabrikasında 7 işçi feci şekilde can vermişti! O fabrikanın sahibi cezaevinde öldü!

Kocaeli'nin sanayi bölgesi Dilovası'nda, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir parfüm dolum tesisinde 8 Kasım günü saat 09.00 sularında meydana gelen yangın felaketinde 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 52 yaşlarındaki Esma Gikan, Hanım Gülek ve vardiya amiri Tuncay Yıldız olmak üzere toplam 7 tesis çalışanı hayatını kaybetti; 6 kişi ise yaralanarak kurtarıldı. Bu Dilovası parfüm fabrika yangını, ülkenin gündemine oturmuştu.

FABRİKA SAHİBİ VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti. Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlamıştı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

TUTUKLU FABRİKA SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal’ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.