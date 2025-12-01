Türkiye'de yumurta dondurmada kritik engel! "İsteğe bağlı yapılamıyor, ileri yaşta başarı imkânsızlaşıyor"

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'nde, Türkiye'deki doğurganlık oranları ve yumurta dondurma uygulamalarındaki yasal sınırlamalar masaya yatırıldı.

TSRM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Işıl Kasapoğlu, Türkiye'de yumurta dondurmanın yasal çerçevesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MEVZUAT GEREĞİ SADECE TIBBİ ZORUNLULUKLARDA MÜMKÜN

Prof. Dr. Kasapoğlu, birçok Avrupa ülkesinde yaygın olan sosyal prezervasyon (isteğe bağlı dondurma) uygulamasının Türkiye'de yasal olmadığını vurguladı. Mevzuata göre dondurma işleminin sadece şu özel tıbbi şartlarda yapılabildiğini belirtti:

Kemoterapi gibi gonadotoksik tedavi alınacaksa,

Düşük over rezervi varsa,

Overlere zarar verecek bir cerrahi işlem yapılacaksa.

Kasapoğlu, bu kısıtlamanın, kadınların yumurta kalitesinin yüksek olduğu daha genç yaşlarda bu işlemi yaptıramaması anlamına geldiğini ve dolayısıyla başarı şansının düştüğünü ifade etti. "İleri yaşta aynı başarıyı elde etmek neredeyse imkânsız hale geliyor" uyarısında bulundu.

TEK KRİTİK KONU ANNE YAŞI, SAKLAMA SÜRESİ SINIRSIZ

Yaş faktörünün başarıda kritik rol oynadığını belirten Kasapoğlu, örneğin 42 yaşındaki bir hastanın canlı doğuma ulaşabilmesi için 20 ila 30 yumurta toplaması gerektiğini, bunun tek denemede mümkün olmadığını söyledi.

Ayrıca dondurulan yumurta ve embriyo dokularının saklama süresine ilişkin yanlış bilinenleri düzelten Kasapoğlu, "Dondurulan dokular istenildiği kadar saklanabiliyor. Herhangi bir süre sınırlaması yok. Burada dikkate alınması gereken tek konu anne yaşıdır" açıklamasını yaptı.