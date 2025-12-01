Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında derbi mücadelesi için yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Bein Sports ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak.

DERBİ TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig derbisi, yayın hakları beIN Media Group’a ait olduğu için Bein Sports ve TOD TV üzerinden izlenebilecek. Her iki platform da kullanıcılarına aylık abonelik sistemiyle hizmet veriyor ve izleyicilerin canlı maç yayınlarına ulaşabilmesi için aktif bir üyeliğe sahip olmaları gerekiyor. Derbi için tek maç satın alma imkanının olmaması nedeniyle futbolseverlerin ilgili paketleri tercih etmeleri gerekiyor. Bein Sports, uydu ve dijital erişim seçenekleriyle maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak.

TOD TV ise dijital bir platform olması nedeniyle kullanıcılarına telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon gibi cihazlar üzerinden yayın sunuyor. Derbi yayını, platformdaki "Spor" kategorisinde "Haftanın Maçları" bölümünde listelenecek. Yayına erişmek için aboneliğin aktif olması yeterli olurken tek maç satın alma hizmeti bulunmadığından maç yalnızca paket kapsamında izlenebilecek. Yayına giriş yapan kullanıcılar karşılaşmayı HD kaliteyle takip edebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY BEİN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Bein Sports, Süper Lig yayın haklarının sahibi olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak. Platform üzerinden tek maç satın alma hizmeti sunulmadığı için derbiyi izlemek isteyenlerin paket aboneliğine sahip olması gerekiyor. Uydu üzerinden izleyen kullanıcıların Türksat 4A uydusundan 12380 MHz frekans, 27500 sembol oranı ve yatay polarizasyon ayarlarıyla kanalı taramaları yeterli olacak.

Aboneliği bulunan kullanıcılar maçı kesintisiz olarak takip edebilirken, yeni abonelik oluşturacak izleyicilerin mevcut aylık paket seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Yayın, çift spiker seçeneğiyle ekranlara gelecek ve aboneliği olan izleyiciler derbiyi televizyon veya dijital erişim üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY TOD TV TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV, beIN Media Group’un Türkiye’deki dijital yayın platformu olarak Süper Lig maçlarını, Bein Sports kanallarının entegrasyonu üzerinden kullanıcılarına sunuyor. Derbi, platformda BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ancak tek maç satın alma hizmeti bulunmadığı için maç yalnızca paket aboneliği kapsamında izlenebilecek.

Kullanıcıların öncelikle üyelik oluşturup platforma giriş yapması gerekiyor. Giriş yapılmasının ardından "Spor" ve "Haftanın Maçları" bölümünden karşılaşmaya erişim sağlanabiliyor.