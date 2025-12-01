Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

Fenerbahçe Galatasaray Bein Sports tek maç satın al ve TOD TV tek maç satın al araştırmaları maç saati yaklaştıkça en çok merak edilenler arasında yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, hem şampiyonluk yarışındaki kritik konumu hem de tek maç satın al yayın seçeneklerinin olup olmaması ile ilgili sorularla futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bugün saat 20.00’de Chobani Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma hem Bein Sports hem de TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 18:41

ve , Trendyol 'in 14. haftasında mücadelesi için yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Bein Sports ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

DERBİ TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig derbisi, yayın hakları beIN Media Group’a ait olduğu için Bein Sports ve TOD TV üzerinden izlenebilecek. Her iki platform da kullanıcılarına aylık abonelik sistemiyle hizmet veriyor ve izleyicilerin canlı maç yayınlarına ulaşabilmesi için aktif bir üyeliğe sahip olmaları gerekiyor. Derbi için tek maç satın alma imkanının olmaması nedeniyle futbolseverlerin ilgili paketleri tercih etmeleri gerekiyor. Bein Sports, uydu ve dijital erişim seçenekleriyle maçı 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

TOD TV ise dijital bir platform olması nedeniyle kullanıcılarına telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon gibi cihazlar üzerinden yayın sunuyor. Derbi yayını, platformdaki "Spor" kategorisinde "Haftanın Maçları" bölümünde listelenecek. Yayına erişmek için aboneliğin aktif olması yeterli olurken tek maç satın alma hizmeti bulunmadığından maç yalnızca paket kapsamında izlenebilecek. Yayına giriş yapan kullanıcılar karşılaşmayı HD kaliteyle takip edebilecek.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

FENERBAHÇE GALATASARAY BEİN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Bein Sports, Süper Lig yayın haklarının sahibi olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak. Platform üzerinden tek maç satın alma hizmeti sunulmadığı için derbiyi izlemek isteyenlerin paket aboneliğine sahip olması gerekiyor. Uydu üzerinden izleyen kullanıcıların Türksat 4A uydusundan 12380 MHz frekans, 27500 sembol oranı ve yatay polarizasyon ayarlarıyla kanalı taramaları yeterli olacak.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

Aboneliği bulunan kullanıcılar maçı kesintisiz olarak takip edebilirken, yeni abonelik oluşturacak izleyicilerin mevcut aylık paket seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Yayın, çift spiker seçeneğiyle ekranlara gelecek ve aboneliği olan izleyiciler derbiyi televizyon veya dijital erişim üzerinden izleyebilecek.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

FENERBAHÇE GALATASARAY TOD TV TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV, beIN Media Group’un Türkiye’deki dijital yayın platformu olarak Süper Lig maçlarını, Bein Sports kanallarının entegrasyonu üzerinden kullanıcılarına sunuyor. Derbi, platformda BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ancak tek maç satın alma hizmeti bulunmadığı için maç yalnızca paket aboneliği kapsamında izlenebilecek.

Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı izleme bilgileri!

Kullanıcıların öncelikle üyelik oluşturup platforma giriş yapması gerekiyor. Giriş yapılmasının ardından "Spor" ve "Haftanın Maçları" bölümünden karşılaşmaya erişim sağlanabiliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Tod Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.