Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Muğla'da şoke eden gelişme! Neslinur ve kardeşlerinin zehirlendiği evde siyanür kalıntısı bulundu!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan detaylı incelemelerde, ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olayda, Topal ailesinden üç kardeş; Neslinur Topal, Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal, şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan 18 yaşındaki Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan acil müdahalelerin ardından genç kız, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hastanede hayatını kaybetti. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın ise bilinçlerinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Muğla'da şoke eden gelişme! Neslinur ve kardeşlerinin zehirlendiği evde siyanür kalıntısı bulundu!

SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Neslinur Topal ile diğer kardeşlerin ikamet ettiği evde, maddesi tespit edildi.

Muğla'da şoke eden gelişme! Neslinur ve kardeşlerinin zehirlendiği evde siyanür kalıntısı bulundu!

EVİN YANINDAKİ FABRİKADAN DA ÖRNEKLER ALINDI

AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden detaylı örnek numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

