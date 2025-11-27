Menü Kapat
18°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Acı haber bu sefer Muğla'dan geldi! Zehirlenen 3 kardeşten abla Neslinur hayatını kaybetti

Bu sefer de acı haber Muğla Seydikemer'den geldi! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki abla Neslinur Topal hayatını kaybetti. Biri 10 diğer 12 yaşında olan diğer iki kardeşin ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Acı haber bu sefer Muğla'dan geldi! Zehirlenen 3 kardeşten abla Neslinur hayatını kaybetti
Nedeni henüz belirlenemeyen vakasında, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, diğer iki kardeşi Fethiye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, evde kimyasal incelemesi için ekipleri görevlendirildi.

KARDEŞLERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme olayında, üç kardeşin henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme sonucu, 18 yaşındaki Neslinur Topal vefat ederken, biri 10 diğeri 12 yaşındaki iki kardeş Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yoğun bakım ünitesinde süren kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 3 kardeşin evde en son tavuk yemeği yediği öğrenildi.

Acı haber bu sefer Muğla'dan geldi! Zehirlenen 3 kardeşten abla Neslinur hayatını kaybetti

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞALTTI

Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, zehirlenmenin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

AFAD TETKİK YAPACAK

Bu talep üzerine, Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği rapor edildi.

Acı haber bu sefer Muğla'dan geldi! Zehirlenen 3 kardeşten abla Neslinur hayatını kaybetti

KİMYASAL ZEHİRLENME İHTİMALİ OLABİLİR!

Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecek.

Böcek ailesinin yemek yediği gıda sektörü çalışanları için karar
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu savcılıkta
