Mustafa Sarıgül de akıma katıldı! Tabelaya asılıp poz verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'daki meşhur Kızılay tabelasına giderek gençlerin başlattığı akıma katıldı. 'Kızılay' yazan tabelanın önündeki vatandaşların yanına gelen Sarıgül akıma kayıtsız kalamayarak tabela yanında bulunan demire asılıp poz verdi. Milletvekili Sarıgül çevredeki vatandaşları 'Can Erzincan tabelasına bekliyorum' diyerek memleketine davet etti. O anları ise, "Ankara'da yönü tabelalar anlatır, Erzincan'da manzara' notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.