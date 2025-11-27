İmamoğlu Suç Örgütü davası! Başsavcılıktan tarih iddialarına açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurucusu ve lideri olmakla suçlandığı İBB iddianamesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 şüphelinin 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı öne sürüldü.

TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Ortaya atılan bu tarihle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Duruşma tarihinin henüz açıklanmadığını aktaran savcılık, önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu suç örgütüne dair iddianameye ilişkin İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."