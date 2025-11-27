Menü Kapat
TGRT Haber
18°
 | Baran Aksoy

İmamoğlu Suç Örgütü davası! Başsavcılıktan tarih iddialarına açıklama

Son dakika haberi: Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 şüphelinin hakim karşısına 18 Aralık'ta çıkacağı iddialarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Savcılık, önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 12:18

'nun kurucusu ve lideri olmakla suçlandığı iddianamesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 şüphelinin 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı öne sürüldü.

TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Ortaya atılan bu tarihle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş bir açıklama geldi. tarihinin henüz açıklanmadığını aktaran savcılık, önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İmamoğlu Suç Örgütü davası! Başsavcılıktan tarih iddialarına açıklama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu suç örgütüne dair iddianameye ilişkin İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

