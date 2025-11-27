Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

2025 Aralık ayına kısa bir süre kala emlak vergisi ödemeleri gündeme geldi. İlk taksit ödemeleri 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen emlak vergisinin 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü olarak açıklandı. 1 Aralık Pazartesi gününe kadar emlak vergisini ödemeyenlere aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisini bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan vatandaşlar ödemekle yükümlüdür. 2024 yılında gayrimenkul satın alan vatandaşların emlak vergisi ödemeleri bu yıl başladı. Bu yıl alanların ise emlak vergisi ödemeleri gelecek yıl başlayacak.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca gaziler, engelliler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da emlak vergisi ödemiyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet ve belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Belediyenin resmi internet sayfası üzerinden vatandaşlar emlak vergilerini ödeyebiliyorlar. Ancak bazı belediyelerde bu hizmet bulunmayabiliyor. Bu durumlarda vatandaşların e-Devlet veya belediyenin yetkili birimlerine müracat etmeleri gerekiyor.