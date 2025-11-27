Türk askeri Ukrayna'ya gidecek iddiası! MSB kaynaklarından açıklama geldi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Haftalık Basın Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. GKRY ve Lübnan arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'na ilişkin konuşan MSB kaynakları, "KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC’nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnan’lı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

UKRAYNA’YA TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Ukrayna’ya Türk askerinin gönderileceği iddiasına da cevap veren kaynaklar, "Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK’nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BAZI EMEKLİ ASKERLERİN ORDU EVLERİNE GİRİŞLERİNİN YASAKLANMASI

11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askeriminiz bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan MSB kaynakları, "Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır" diye konuştu.