Arsa fiyatları en çok artan iller belli oldu! İlk sıradaki şehirler herkesi şaşırttı

Kasım 27, 2025 11:50
1
Arsa fiyatları en çok artan iller

Arsa fiyatları en çok artan iller Endeksa tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük bir veri analizi kapasitesine sahip olan gayrimenkul değerleme sitesinde paylaşılan bilgiler gündem oldu. Zira bir zamanlar yüzüne bile bakılmayan tapuların, değerlenen arsa fiyatları ile bir servet değerinde olduğu görüldü. İşte son verilerle arsa fiyatları en çok artan iller listesi…

2
Arsa fiyatları en çok artan iller

Yapay zeka destekli Endeksa yıl sonu yaklaşırken yeni bir analize daha yer verdi. İnternet sitesinde yer alan analizde 2025 yılında arsa fiyatları en çok artan iller yer aldı. Yatırım amacıyla arsa almak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği listede bazı illerdeki fiyat artışının yüzde 50’yi geçmesi ise oldukça dikkat çekti. İşte görenleri oldukça şaşırtan listenin ayrıntıları…

3
Arsa fiyatları en çok artan iller

ARSA FİYATLARI EN ÇOK ARTAN İLLER LİSTESİ

10 NUMARA TRABZON

Trabzon’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 6.887 TL iken ortalama bir arsa ise 6.508.215 TL civarında satılıyor. Turizm potansiyeli ile talep artışı yaşayan Karadeniz ilinde arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 35,01.

4
Arsa fiyatları en çok artan iller

9 NUMARA MANİSA

Manisa’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 5.960 TL iken ortalama bir arsa ise 2.425.720 TL’den satılıyor. Sanayi yatırımlarının ivme kazanmasıyla popülerleşen ilde arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 37,52.

5
Arsa fiyatları en çok artan iller

8 NUMARA HAKKARİ

Hakkari’de ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 3.212 TL iken ortalama bir arsa ise 3.379.024 TL civarında satılıyor. Yeni ulaşım projeleri ve gelişen ticaret hattı ile dikkat çeken şehirde arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 39,71.

6
Arsa fiyatları en çok artan iller

7 NUMARA ARDAHAN

Ardahan’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 3.724 TL iken ortalama bir arsa ise 2.461.564 TL civarında satılıyor. Doğu’nun yükselen şehri Ardahan’da arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 40,42.

7
Arsa fiyatları en çok artan iller

6 NUMARA VAN

Van’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 4.650 TL iken ortalama bir arsa ise 2.771.400 TL civarında satılıyor. Genişleyen ticaret hacmi ve turizm potansiyeli ile arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 51,02.

8
Arsa fiyatları en çok artan iller

5 NUMARA BİTLİS

Bitlis’te ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 5.196 TL iken ortalama bir arsa ise 4.000.920 TL civarında satılıyor. Hem konut talebi hem de arazi yatırımları ciddi bir hız kazanan ilde arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 51,18.

9
Arsa fiyatları en çok artan iller

4 NUMARA AĞRI

Ağrı’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 1.971 TL iken ortalama bir arsa ise 1.172.745 TL civarında satılıyor. Yeni projeler ve artan yerleşim alanları ile Ağrı’da arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 51,62.

10
Arsa fiyatları en çok artan iller

3 NUMARA RİZE

Rize’de ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 5.386 TL iken ortalama bir arsa ise 5.989.232 TL civarında satılıyor. Karadeniz’in gözde şehirlerinden Rize’de arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 55,22.

11
Arsa fiyatları en çok artan iller

2 NUMARA ŞIRNAK

Şırnak’ta ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 6.147 TL iken ortalama bir arsa ise 6.835.464 TL civarında satılıyor. Artan kamu yatırımları Şırnak’ı yatırımcının yıldız şehirlerinden biri haline getirirken arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 64,01 oldu

12
Arsa fiyatları en çok artan iller

1 NUMARA DİYARBAKIR

Diyarbakır’da ekim ayı itibariyle konut imarlı arsanın metrekare fiyatı 8.140 TL iken ortalama bir arsa ise 3.728.120 TL civarında satılıyor. Her geçen gün gelişen yanı ile popülerleşen Diyarbakır’da arsa fiyatlarının artış oranı ise yüzde 66,12 oldu.

