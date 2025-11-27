İstanbul, Uzakrota Zirvesi ile seyahat inovasyonunun küresel bir merkezi haline gelecek!

2018 yılından bu yana küresel seyahat otoriteleri tarafından üst üste ‘dünyanın en etkili 10 turizm etkinliği'"nden biri seçilen ve bu unvanı koruyan seyahat zirvesi Uzakrota, İstanbul dışında 30’u aşkın ülkede farklı şehirlerde yaptığı etkinliklerle kıtalar ve bölgeler arası bir köprü görevi görüyor. Yerli bir girişim fikri olarak Gökhan Erdoğan tarafından kurularak İstanbul’dan dünyaya açılan Uzakrota, kısa sürede gösterdiği başarıyla dünya turizm otoriteleri tarafından referans verilen bir zirveye dönüştü; peş peşe aldığı ödüllerle önce Hollanda merkezli Bidrrom tarafından 2018 yılında, Japonya merkezli HIS Travel tarafından 2019 yılında, Güney Afrika merkezli Hepstar tarafından 2020 yılında, İngiltere merkezli Rent’n Connect tarafından 2021 yılında, Finlandiya merkezli etkinlik teknolojileri şirketi Dealroom tarafından 2023 yılında ‘’Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri’’ olmaya değer görüldü. Geçtiğimiz yıl ise Birleşik Krallık merkezli turizm dergisi International Explorer tarafından ‘’Avrupa’nın En Etkili Turizm Etkinliği’’ seçildi.

UZAKROTA GLOBAL İSTANBUL’DA NELER VAR?

Turizm profesyonelleri, yarınki (28 Kasım) büyük buluşma için sabah erken saatlerden itibaren Hilton İstanbul Convention Center’da toplanmaya ve yerlerini almaya başlayacak. Stantlar kuruldu, zirve ekibi ve markalar tüm hazırlıklarını tamamladı. Zirveye katılmak isteyen profesyoneller için kayıtlar halen uzakrota.com adresinde yer alan kayıt linki üzerinden yapılmaya devam ediyor. Saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak zirvede oturumlar, 3 salonda eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Oturumlar arasından bazı başlıklar şöyle; ‘’Zor Geçen Yılın Ardından İç ve Dış Turizm’’, ‘’MICE’ın Geleceği’’, ‘’Yapay Zeka Destekli Seyahat’’, ‘’Yeni Nesil Gezginler İçin Seyahat Tasarlamak’’, ‘’Konaklama Sektöründe Markalaşmanın Gücü’’, ‘’Yapay Zeka Dağıtımı, Dijital Pazarlama’’, ‘’NDC ile Doğrudan Satışların Artması ve Acente İlişkileri’’, ‘’Destinasyon Pazarlamasına Bakış’’, ‘’Süper APP Dönemi ve Ek Gelir Yaratma’’, ‘’İnsan X Teknoloji: Turizmde İşgücü Dönüşümü ve Dijitalleşme’’, ‘’Dünya Kruvaziyer Pazarında Türkiye’nin Yeri ve 2030 Hedefleri’’, ‘’Yükselen Trend Gastronomi Turizmi ve Türkiye’nin Payı’’, ‘’Küresel Turizm Endüstrisi ve Küresel Oyuncular’’, ‘’Acenteler Sattığı Turun Kalitesi mi Yoksa Komisyonuna mı Bakıyorlar?’’, ‘’Oyun Değişiyor: Spor ve Turizm Endüstrilerinin Birleşen Gücü’’, ‘’Turlar, Etkinlikler, Bugün ve Gelecek’’, ‘’Turizm Şirketlerinin Yol Haritalar ve Gelecek Planları’’….

‘‘TURİZMDE YÜKSELEN 50 KADIN’’ VE ‘’SEYAHAT 2025 ÖDÜLLERİ’’

Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen zirvede, bu yıl iki ayrı ödül töreni gerçekleşecek. Daha önce açıklanan ‘’Seyahatin Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’’ne Uzakrota Zirvesi’nde ‘’Women in Travel’’ Ödülleri takdim edilecek. Bu ödül töreni, zirve alanında kurulan Women in Travel lounge’unda, saat 13.00’te gerçekleşecek. Geleneksel Uzakrota Seyahat Ödülleri ise 15. kez sahiplerini bulacak. 5 günde kullanılan 95 bin 560 oy ile 40 farklı kategoride seçilen ‘turizmin önde gelen markaları’ için ödül töreni Six Senses Kocataş Mansions'da düzenlenecek Gala Gecesi'nde yapılacak.

UZAKROTA ETKİSİ DE HEYECANI DA BÜYÜYOR

Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan; günden güne etkisi daha da büyüyen zirve için bu yıl çok daha büyük bir heyecan duyduğunu; katılımcıların ve bölge pazarlarından aldıkları geri dönüşlerin gurur verdiğini dile getirerek ‘’Büyük buluşma için hazırız, yarın büyük gün. Seyahat endüstrisine yön veren bunca değerli markayı bir araya getirmek, bir buluşma noktası olmak ve her yıl çıtayı daha üst seviyeye taşımak bizlere büyük bir sorumluluk da yüklüyor. En büyük gurur da bu buluşmayı yine İstanbul’da gerçekleştirmek, dünyanın en güzel şehri turizmin geleceğinin, büyük seyahat inovasyonunun küresel bir merkezi haline gelecek. Turizmin kodları yeniden yazılacak. Tüm markalar buradan dünyaya seslenecek, bu büyük bir gurur. Şimdiden tüm katılımcılara Uzakrota’ya inandıkları için teşekkür ediyorum’’ dedi.

BDT, Balkanlar, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini buluşturacak olan Uzakrota Global 2025, Turkish Airlines, Nexus DMC ve Visit Malaysia ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Zirvenin kurumsal sponsorları arasında Saudia, AJet, Paximum, ArabiaBeds, FlyDubai, Tourmania ve Pegasus yer alıyor.

** Uzakrota Zirvesi’ne kayıt, program ve ödüllerin detayları için:

https://www.uzakrota.com/summit25/

https://www.uzakrota.com/womenintravel2025/

https://www.uzakrota.com/awards25/

UZAKROTA NEDİR?

İlki 2010 yılında olmak üzere Dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen turizm konferansı Uzak Rota’nın en kapsamlısı her yıl İstanbul’da toplanıyor. Konukların tematik salonlarda turizm seyahat endüstrisine yön verecek profesyonelleri dinleme şansı bulduğu zirvenin stant alanlarında ise firmalar için tanıtım ve buluşma ortamı sağlanıyor. Bugüne dek 5 kıtada 10 ülkede 30’u aşkın zirvede 100 bine yakın kişiyi ağırlayan Uzakrota; ‘en etkili turizm etkinliği’ unvanını korumayı sürdürüyor. Hollanda merkezli Bidrrom tarafından 2018 yılında, Japonya merkezli HIS Travel tarafından 2019 yılında, Güney Afrika merkezli Hepstar tarafından 2020 yılında, İngiltere merkezli Rent’n Connect tarafından 2021 yılında Dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden biri arasında seçilen Uzakrota, son olarak 2023 yılında Finlandiya merkezli etkinlik teknolojileri şirketi Dealroom tarafından ‘’Dünyanın en etkili 10 turizm etkinlğinden biri’’ olmaya değer görüldü. . Uzakrota’ya geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık merkezli turizm dergisi International Explorer tarafından Avrupa’nın En Etkili Turizm Etkinliği ödülü de verildi.