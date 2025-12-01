Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon ödemesi kaç lira?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline yönelik uzun süredir beklenen banka promosyon ihalesi sonuçlandı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan protokolün tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek anlaşmanın Halkbank ile imzalandığını duyurdu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi neticelendi.

Halkbank ile sağlanan mutabakatta, çalışanlara 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.

Personeller, Aralık ayındaki ilk maaş ödemesinin ardından nakit promosyon alabilecek.

Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı dağıtılan personellere 15 bin lira Paraf puan tanımlaması yapılacak.